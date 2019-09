Pone de ejemplo a CR7: Jorge Jesús explica qué le falta a Neymar para ser un top mundial

Jorge Jesús está teniendo una gran temporada con el Flamengo al estar entre los semifinalistas de la Copa Libertadores y peleando en los primeros lugares del Brasileirao. Por ello, 'Globo Esporte' le realizó una entrevista donde habló de su actualidad y también se refirió a Neymar y Cristiano Ronaldo.

"Para mí, Cristiano Ronaldo es el mejor, no tengo dudas. No marca diez o 20 goles, consigue 30, 40 o 50 y no necesita tanta nota artística como Messi", comenzó diciendo el entrenador portugués que no le quita méritos a la 'Pulga', pero que considera que todos los jóvenes futbolistas deberían mirar a CR7. "Todos tendrían que mirar a Ronaldo, no por la calidad, pero por lo que es como profesional, como llegó allí. Esto debería ser una lección para todos los niños que quieren jugar", aseveró.

Preguntado sobre los mejores de la historia, Jorge Jesús no quiso entrar en más polémica. "Nunca he visto jugar a Pelé, Puskas, Garrincha... He visto los últimos años de Maradona, Messi y Ronaldo que son dos extraterrestres. Tienen diferentes estilos, pero ambos están fuera de lo común", dijo. "¿El mejor de todos? No lo sé. Mi ídolo era Cruyff, Maradona era súper. Messi es súper. Ronaldinho también y, como Neymar, podría alcanzar ese nivel superior si tuvieran el entrenamiento y la cabeza de Cristiano".

Aquí hizo hincapié en la mentalidad de Neymar. "O cambia la cabeza o no llegará. Porque si el placer de tener otras cosas fuera del juego es más fuerte que el propio juego nunca serás el mejor. Eso lo tiene Ronaldo, la pasión. Es la diferencia", concluyó.

EL DATO

Jorge Jesús fue entrenador de André Carrillo en el Benfica y en el Al Hilal.