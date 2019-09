Alex Morgan dura contra Cristiano Ronaldo: "Una cosa es como jugador, y otra como persona"

Desde su aparición en el fútbol internacional con camiseta del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha sido asiduo protagonista de los principales diarios y portales webs deportivos en el mundo. Sin embargo, el delantero portugués en los últimos meses fue parte de un tema extradeportivo muy delicado.

Y es que, la exmodelo española Kathryn Mayorga, denunció a Cristiano Ronaldo por presunta violación en el año 2011 y donde el proceso por este cargo volvió a reactivarse este 2019. Sin embargo, tras varias idas y vueltas, el astro de la Juventus fue declarado no culpable de los cargos, además de conocerse que desembolsó una fuerte suma de dinero hacia la denunciante.

De inmediato, cientos de grupos y comunidades feministas pegaron el grito al cielo por la absolución de la culpa al astro portugués. Dentro de estas críticas y duros dardos se sumó Alex Morgan, la futbolista norteamericana que brilló en el último mundial femenino ganado por su país y que ha sido nominada al premio ‘The Best’.

La mencionada futbolista disparó contra Cristiano Ronaldo con unas duras palabras: "Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos. Sin embargo, cuando miras la historia de Cristiano Ronaldo, creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y al final el dinero lo esconde todo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, eso no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y otra como persona".

Una dura y polémica declaración contra el delantero portugués quien ha declarado en todos los medios posibles su inocencia, además de dejar mal parada a la denunciante a quien acusó en reiteradas ocasiones de buscar sacarle dinero.

De igual forma, Alex Morgan señaló no tener inconveniente en saludar a Cristiano Ronaldo si alguna vez se lo encuentra: "No preveo acercarme a él de una manera distinta a cómo me acercaría a otra persona con la que me encuentre. Las mujeres hablan y es importante escucharlas".