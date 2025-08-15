José Carvallo dejó fuerte mensaje ante burlas contra Universitario tras goleada: "Estos son..."

La Copa Libertadores 2025 continúa con los partidos de ida de los octavos de final en el que Universitario enfrentó a Palmeiras, cayendo con una goleada por 4-0. Tras el partido disputado en el Estadio Monumental de Ate, y en medio de las diferentes reacciones en las últimas horas, José Carvallo se pronunció.

El exfutbolista y capitán de la ‘U’ no dudó en salir en defensa del club de sus amores luego de algunas burlas contra el cuadro crema por esta aplastante goleada que los deja al borde de la eliminación del torneo de la Conmebol. Cabe mencionar que el elenco de Jorge Fossati deberá visitar Brasil buscando la hazaña.

¿Qué dijo José Carvallo tras la derrota de Universitario ante Palmeiras?

“Hoy muchos celebran, pero estos son los momentos que más nos gustan, los difíciles, nos levantamos y luchamos. Así es la ‘U’. ¡Y dale ‘U’ por siempre!”, indicó José Carvallo en sus recientes Instagram Stories en el que muestra una imagen suya frente a una de las tribunas del Monumental vistiendo la indumentaria de Universitario.

De esta manera, el exfutbolista mostró su apoyo a la ‘U’ en uno de los momentos más complicados para el equipo a nivel internacional, en medio de una seguidilla de partidos. Vale mencionar que también lucha por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú con el objetivo de salir campeón nacional.

La publicación de José Carvallo en su cuenta de Instagram

Próximo partido de Universitario en la Copa Libertadores

Luego de perder en el Estadio Monumental de Ate ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario volverá a enfrentar al conjunto brasileño en el encuentro de vuelta a disputarse el próximo jueves 21 de agosto.