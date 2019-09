Barcelona: Ernesto Valverde evitó la salida de este jugador antes del cierre del mercado

Carles Aleñá de una de las grandes promesas del Barcelona. El futbolista de 21 años goza de la confianza de Ernesto Valverde, sin embargo, sus pocos minutos en los últimos partidos le hicieron plantearse su futuro antes del cierre del mercado europeo.

Aleñá, que fue titular en el debut liguero ante el Athletic de Bilbao, no fue convocado a los dos siguientes partidos del Barcelona y llegó a pensar en una cesión como una alternativa para su futuro debido a la enorme competencia en el mediocampo.

Según Canal Sur Radio y Marca, el Betis tanteó su posible fichaje a modo de cesión, no obstante, Ernesto Valverde evitó la salida de Carles Aleñá debido a que le expresó al futbolista que confía y que contará con él a lo largo de la temporada.

Tras el triunfo de la Sub-21 de España ante Montenegro, Carles Aleñá atendió a los micrófonos de Rac1 para analizar el complicado panorama que le toca vivir en el Barcelona.

"No hay ninguna explicación de mi suplencia después de Bilbao. A ningún jugador le gusta no ir convocado. Es una decisión que toma el entrenador y claro que afecta al jugador", explicó Aleñá.

Eso sí, el mediocampista español aclaró que no piensa tirar la toalla en su sueño de consolidarse con la camiseta azulgrana. "Me veo con opciones de luchar por un puesto en el once. Creo que todos los que estamos en la plantilla debemos ser importantes. Confío 100% que le puedo dar la vuelta a esta situación y la única manera de salir adelante es darle la vuelta. Tengo ganas de triunfar en el Barça", puntualizó.

Los rivales de Carles Aleñá por un puesto en el once del Barcelona

El interior de 21 años para ganarse un puesto de titular debe competir con jugadores como Frenkie de Jong, Arthur, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Sergi Roberto. Un reto nada fácil para cualquier juvenil.