Champions League: Reducen la sanción de Neymar ¿Estará presente ante el Real Madrid?

Neymar será uno de los grandes ausentes en el partido del miércoles que disputará el PSG ante el Real Madrid por la Champions League 2019 – 2020. El brasileño no estará presente tras tener una sanción impuesta por la UEFA.

El delantero fue castigado por el ente deportivo con tres partidos de suspensión, luego de haberse referido con críticas al árbitro del partido que disputaron los parisinos ante el Manchester United, encuentro correspondiente a los octavos de final del torneo y que quedó con un saldo a favor de los ingleses.

En dicho encuentro Ney no se sintió para nada conforme con el arbitraje realizado a cargo de Damir Skomina, pues terminado el partido en jugador intentó meterse al vestuario en el que se encontraba el réferi para reclamarle por un penal que a su punto de vista no existía.

Dos fechas de sanción



No conforme expresó su malestar hacia colegiado mediante su cuenta de Instagram en la que escribió: “Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas? El penalti no existe" con respecto a una jugada que protagonizó su compañero de Kylian Mbbapé.

Tras estas acciones el 26 de septiembre el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó al brasileño con tres fechas, pero este miércoles tras una serie de apelaciones del club francés, se les redujo la sanción a dos partidos, por lo que estaría de vuelta en el partido ante el Club Brujas.

Grandes bajas para el PSG

Esta noticia confirmaría que Neymar se une a Kylian Mbappé y a Edinson Cavani en la lista de jugadores parisinos que quedarán fuera del encuentro que significa el debut de ambos equipos en la presente temporada de la Liga de Campeones.