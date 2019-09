Thomas Tuchel: "Benzema es uno de los más infravalorados del mundo"

Para muchos el partido entre PSG y Real Madrid por el inicio de la Champions League servirá como una pequeña revancha tras la eliminación parisina en la edición 2017-2018 a manos del conjunto "merengue". Es por eso que Thomas Tuchel lo viene tomando como tal y lo hizo sentir en la previa del esperado duelo.

"Vamos a intentar tener el balón, es nuestra característica, ser activos. No quiero que seamos pasivos, que el Madrid tenga mucho el balón, porque son muy fuertes, valientes en la Liga de Campeones, que han ganado muchas veces", declaró Tuchel en conferencia de prensa.

El DT alemán recalcó que quieren ser los protagonistas del partido, adueñándose del esférico. "Quiero que seamos agresivos, que encontremos pronto el balón en busca de soluciones. Va a ser un partido difícil, un gran partido. Pero es el primero del grupo, no es el que decide el grupo, por eso quiero que seamos valientes, que juguemos para ganar, para dar energía a los aficionados. Es el desafío y el objetivo".

A pesar de la trascendencia del encuentro, el técnico parisino no dudó en halagar a Karim Benzema, considerando que su precio no va acorde a su desempeño en el campo. "Benzema es de los jugadores más infravalorados del mundo. Es un jugador de categoría mundial. No le tememos, pero es 'top' mundial. Además, ahora es un líder y es difícil defenderle".

Tuchel también fue consultado sobre el pasado merengue de su nuevo guardameta, Keylor Navas. "Fue portero del Real Madrid muchas temporadas y ha tenido mucho éxito. Su calidad es incuestionable", para después expresar su satisfacción por el fichaje del costarricense. "Estoy encantado con él. Es muy tranquilo, siempre sonriendo".

Finalmente, el ex DT del Borussia Dortmund confía en realizar una mejor Champions que en la pasada campaña, donde quedaron en octavos de final ante el United. "Es un desafío hacer las cosas mejor que el año pasado. Tuvimos mucha presión. El segundo partido contra el Manchester United fue como fue. Pero esto es deporte. Y una de las cosas del deporte es que hay que intentar superarse día a día".