Ole Gunnar Solskjaer disparó contra Florentino Pérez sobre posiblemente venta de Paul Pogba

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer salió al paso de los rumores de un posible traspaso de Paul Pogba al Real Madrid en las próximas ventanas de fichajes y ha dicho que él no escucha a Florentino Pérez y que no está preocupado por el futuro del francés.

Estas declaraciones llegan días después de que Florentino asegurase que el United no había querido vender a Pogba al Real Madrid en este mercado de verano.

El estratega de los "Diablos Rojos" no quiere ser desestabilizado con sus jugadores por el sueño de ser campeón por primera vez dirigiendo al equipo que lo lanzó a la fama cuando fue futbolista.

"No escucho al presidente del Real Madrid. Paul está trabajando duro y comprometido con el equipo", sentenció el técnico noruego, que no podrá contar con el centrocampista galo en el encuentro de este domingo ante el West Ham United por lesión.

"No estoy preocupado ahora ni lo estaré sobre que Pogba se queda. Si los rumores vuelven a comenzar en enero, no me preocuparé y si tenemos que vivir con esta especulación en verano tampoco", agregó el preparador de los 'Diablos Rojos'. Paul no se va a ninguna parte, es feliz aquí", finalizó Solskjaer.

EL DATO

Manchester United cayó nuevamente en la premier League y se ubica séptimo con 7 puntos.