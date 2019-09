Paul Pogba y el millonario aumento que recibiría para no irse al Real Madrid

Paul Pogba se vio envuelto en una complicada situación en el pasado mercado de fichajes, tras forzar su salida del Manchester United, para fichar por el Real Madrid, hecho que no se concretó por las diferentes trabas que puso el club inglés para su salida.

Según medios ingleses el United ya estaría por empezar las negociaciones con el jugador francés, con el propósito de que este renueve su convenio con los 'Diablos Rojos' y se olvide así de la idea de marcharse del club el próximo año.

Para esto, estarían dispuestos a ofrecerle un considerable aumento de sueldo y convertirlo en el jugador mejor pagado del club por encima de el portero De Gea y de la Premier League, cupo que dejó disponible el chileno Alexis Sánchez, tras su partida al Inter de Milan.

'Zizou' lo quiere de blanco

El ex Juventus, no se encuentra nada a gusto en el Manchester United, debido a que no ha podido explotar del todo su potencial y sabe que Zinedine Zidane aún quiere contar con él en el Real Madrid, sin embargo, podría afrontar una renovación de contrato con su actual club en las siguientes semanas.

Podría quedarse hasta el 2022

Mino Raiola, representante del jugador de 26 años ya se habría puesto en contacto con la directiva del club, con al que se dice tiene una buena relación, el objetivo de esta en sellar de una vez y portas el tema de Pogba que ha generado más de un dolor de cabeza a los hinchas del equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjær.

Actualmente el jugador esta recuperándose de una lesión que sufrió hace algunos partidos y ya ha acumulado dos fechas sin jugar, perdiendose así el debut del United en en esta nueva temporada de la Europa League ante el FC Astana.