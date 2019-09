Real Madrid el equipo con más presencias en el once ideal de los premios The Best de la FIFA

A pocas horas de la ceremonia de los Premios The Best, el once ideal de la temporada elaborado por la FIFA ha sido filtrado en diferentes medios europeos, predominando la presencia de futbolistas del Real Madrid.

Sí, pese a tener una de las temporadas más discretas de los últimos años, el cuadro 'merengue' tiene cuatro jugadores en el equipo de gala del ente rector del fútbol mundial: Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Eden Hazard, este último jugador del Chelsea hasta mediados de año.

Por su parte, el Barcelona apenas tiene dos: Lionel Messi y Frenkie De Jong, quien la pasada temporada jugaba en el Ajax de Ámsterdam

Asimismo, del campeón de Europa, Liverpool, también tiene apenas dos nombres: Alisson y Virgil Van Dijk. Sorprende que no esté considerado Mohamed Salah, estrella de los 'Reds' en la campaña para ganar la Champions League.

Completan el equipo Matthijs De Ligt y Cristiano Ronaldo de la Juventus y Kylian Mbappé del PSG.

Este es el once ideal de la FIFA

Portero: Alisson

Defensas: Ramos, Van Dijk, De Ligt y Marcelo

Mediocampistas: Modrid, De Jong y Hazard

Delanteros: Cristiano, Mbappé y Messi



EL DATO

La ceremonia de los premios The Best está programada para iniciar a la (1:00 p.m.) y se realizará en Milán, Italia.