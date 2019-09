Bayern Múnich amenaza con no ceder jugadores a la selección alemana si ponen Ter Stengen de titular

Uli Hoeness, presidente del Bayern Múnich, no aguanta desplantes y amenazó con dejar de ceder jugadores a la selección alemana para los amistosos internacionales, si deciden sentar a Manuel Neuer, actual portero del club 'babaró' y poner en su lugar a Ter Stegen, que ya mostrado su malestar por no tener más minutos en la portería de su escuadra.

"No aceptaremos que haya un cambio (en la portería). Antes de que eso ocurra dejaremos de ceder jugadores a la selección", fueron las palabras exactas del mandamás del actual campeón de la Bundesliga que no esta dispuesto a permitir que le quieten al puesto a su actual arquero.

Una dura decisión es la que tiene Joachim Löw, entrenador de la ex campeona del mundo, pues ambos son arqueros excepcionales y se encuentran en los clubes más del mundo, por lo que escoger a uno de ellos por encima del otro siempre sera un situación complicada.

Ter Stegen quiere ser titular

El portero del Barcelona, ha venido expresando en varias oportunidades su frustración por no ser el titular de la portería alemana, algo que sin duda no ha caído nada bien al directivo de 'La Aplanadora', ya que considera que Joachim, tiene que dejarle en claro al 'Culé' de quién es el puesto y que no le corresponde para nada hacer ese tipo de declaraciones.

Restan importancia a las amenazas de Uli Hoeness

Otro que ha salido en respuesta a estas contundente declaraciones fue el manager de la ex campeona del mundo, que trató de calmar las cosas y de hacer caso omiso a las amenazas de Hoeness: ""un club está obligado por los estatutos de la FIFA a ceder jugadores".

Asimismo, le consultaron si se reuniría con Low para expresarle su malestar por lo que ocurre a lo que respondió que no lo considera necesario: "El registra en todo caso lo que decimos y ya debe tener las orejas rojas", dijo Hoeness" finalizó.