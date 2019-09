¡Escándalo! Capitán de Nicaragua no participó en la votación del The Best, pero su voto figura para Lionel Messi

Lionel Messi fue el ganador del premio The Best, que da la FIFA en reconocimiento al mejor jugador de la temporada pasada. El argentino obtuvo la mayor cantidad de votaciones que lo ubicó como el ganador del ansiado trofeo por encima de sus más cercanos contrincantes, Cristiano Ronaldo y Virgin Van Dijk.

El galardón otorgado a Messi ha despertado todo tipo de reacciones, entre ellos muchos que no están en desacuerdo con este resultado, puesto que consideran que el argentino no hizo una gran temporada en Champions League, siendo eliminados estrepitosamente por el Liverpool en los cuartos de final.

Pero el hecho que ha desatado el verdadero escándalo es que el capitán de la Selección de Nicaragua, Juan Barrera asegura que no participó en la votación, sin embargo aparece como uno de los votantes por el '10' del Barcelona.

¿Posible Fraude?

"Yo no voté por Messi. Me sorprendió mucho verme en la lista de los capitanes que votaron por Messi cuando este año no vote. La FIFA afirma que me mandó el link de la votación a mi correo electrónico, pero jamás lo recibí, por lo que no pude votar. ¿Cómo puedo aparecer en la lista de capitanes que votaron a Messi si no pude ejercer mi voto?", fue lo que respondió el jugador cundo le consultaron en que vaso para votar por el argentino.

Esta declaración sin duda desata más de una especulación y se une a una serie de sucesos las que se dieron en el año 2015, cuando varios capitanes afirmaron que sus votos habían sido manipulados.

Hasta el momento ninguna voz oficial del máximo ente rector del fútbol, FIFA, se ha pronunciado al respecto, solo están las afirmaciones del jugador que hizo desde su cuenta oficial de Facebook.