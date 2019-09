Klopp sorprende: "Pep Guardiola es el mejor entrenador al que me he enfrentado"

La ceremonia de los premios ‘The Best 2019’ realizada este pasado lunes en Milán sigue sacando roncha tras conocerse los ganadores de tan importante evento. En el caso de los entrenadores, fue Jürgen Klopp quien obtuvo el galardón a mejor técnico de la temporada tras campeonar la Champions League con su Liverpool.

Por ello, tras alzarse con este trofeo, Klopp habló con la FIFA sobre su actualidad y lo más importante que le dejó ser elegido como el mejor: "No esperaba estar tan bien. Estoy muy contento y orgulloso de haber ganado este premio. Estos días han sido geniales para mí”.

No obstante, lejos de resaltar su temporada en Inglaterra, Klopp agradeció a sus jugadores en Liverpool al señalar que sin ellos no sería nada: "En el fútbol yo no sería lo que soy si no es por mis jugadores, así que obviamente lo más importante es el equipo”.

Por otro lado, el ex Borussia Dortmund alagó el trabajo realizado por Josep Guardiola a quien señaló como el mejor entrenador al cual enfrentó: "Lo respeto muchísimo. Qué puedo decir de él, ha ganado muchos títulos, la manera en la que juega su equipo... Es excepcional. Es el mejor entrenador al que me he enfrentado y es un honor haber estado nominado contra él".

Para finalizar, Jürgen Klopp no olvidó el gran partido ante Barcelona por la Champions League anterior donde el cuadro inglés remontó un marcador de 3-0 abajo en el mítico Anfield.

"La remontada contra el Barcelona. Fue un momento increíble. Muchos expertos y yo mismo no habrían apostado ni un céntimo en nosotros. 3-0 abajo contra un equipo con Messi, Suárez... Es una sentencia de muerte. No nos lo creíamos, teníamos una pequeña oportunidad y la cogimos. Fue increíble, mirando atrás podría decir que ganamos la Champions en ese partido. Todo el mundo lo recordará”, indicó emocionado el técnico de Liverpool.