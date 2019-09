Gracias, pero no: Ivan Rakitic descarta la posibilidad de jugar en Qatar

La llegada de Frenkie de Jong al Barcelona tuvo un gran perjudicado: Ivan Rakitic. El mediocampista croata ha pasado a ser relegado al banquillo de suplentes y su salida del club comienza a tomar más fuerza.

En esa línea, la prensa italiana informó que importantes clubes de Qatar estaban interesados en contar con sus servicios, teniendo en cuenta que el mercado qatarí cierra aún el 30 de septiembre.

No obstante, este no sería el destino de Ivan Rakitic, ya que según publicó la cadena internacional FOX Sports, no tiene ningún interés en llegar a Qatar porque considera que aún tiene nivel para estar en la élite de Europa.

En lo que va de temporada con el Barcelona, Ivan Rakitic solamente ha disputado 156 minutos en todas las competiciones, inclusive en varias oportunidades quedó fuera de la lista de convocados por decisión técnica. Y, si esa tendencia continúa, en enero cuando se abra nuevamente el mercado de fichajes podría finiquitar su salida.

Cabe mencionar que antes de que arranque el año deportivo, Juventus y PSG habían preguntado por Ivan Rakitic aunque sin llegar a buen puerto. Desde diciembre podrían reactivar las conversaciones.

EL DATO

Ivan Rakitic llegó a Barcelona en el 2014 y tiene contrato hasta junio del 2021.