The Best 2019: FIFA respondió ante las denuncias de votos falsos a favor de Lionel Messi [FOTO]

Este pasado lunes 23 de septiembre, FIFA premió a lo mejor del mundo del fútbol mundial de la pasada temporada a través de los premios ‘The Best 2019’. El argentino Lionel Messi se hizo con el máximo galardón otorgado por el ente rector a consagrarse como el mejor jugador masculino 2018/2019.

Sin embargo, solo horas después comenzaron a aparecer algunos jugadores alrededor del mundo que denunciaban no haber votado de acuerdo a los resultados oficiales publicados por FIFA. Por ejemplo, el capitán de Nicaragua Juan Barrera indicó que no había participado del proceso para elegir al ganador del premio ‘The Best 2019’, sin embargo, en los resultados figuraba con un voto a favor de Lionel Messi.

Sin embargo, horas después la propia federación nicaragüense afirmó que esto se debió a un error administrativo y que el ejecutor de este voto fue el futbolista Manuel Rosas. Por ello, la propio FIFA emitió un comunicado para aclarar estas denuncias calificando las mismas de injustas y engañosas.

“La FIFA se siente decepcionada por la cantidad de reportes en los medios que cuestionan la integridad del proceso de votación de FIFA”, aseguró parte del dicho comunicado del ente rector del fútbol mundial. Además, la institución señaló que existe un observador independiente que supervisa este proceso de elección para que todo se realice de forma transparente.

La empresa encargada de esta observación fue la empresa suiza PricewaterhouseCoopers (PwC), la cual verificó cada voto de cada jugador, entrenador, periodista e hincha alrededor del mundo que participó en la elección del ‘The Best 2019’.

Para finalizar, FIFA señaló que los votos de los jugadores fueron entregador de forma virtual y física junto con el visto bueno de cada Federación inscrita participante. Como se pudo conocer, Lionel Messi fue el ganador de esta ceremonia por encima del holandés Virgil Van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.