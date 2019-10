Ter Stegen tras cumplir 200 partidos en Barcelona: "es el mejor momento de mi vida"

Con el pasar de los años el arquero alemán Ter Stegen se ha convertido en pieza clave del Barcelona. Él se encuentra muy feliz en el Camp Nou, sabiendo que acaba de cumplir 200 partidos con su club.

"He cambiado especialmente en la experiencia adquirida, aunque también he mejorado mucho en aspectos del juego. Estoy muy contento por haber llegado a esta cifra, no es habitual. Durante este tiempo, además, he cambiado como persona. Todo lo que tengo alrededor me ha hecho crecer y eso me hace feliz", señaló Ter Stegen.

Respecto a su mejor recuerdo con el Barcelona, el guardameta de la selección alemana aseguró que fue la final de la Champions League en Berlín.

"El primer partido siempre es muy especial y lo disfruté mucho. No me pongo nervioso muchas veces, pero ese día lo estaba porque quería hacerlo bien y convencer a la gente. Uno de los partidos de los que guardo un mejor recuerdo es la final de la Champions de Berlín, pero también de otros que nos han dado títulos. Al final, estos son los momentos más especiales que puedes vivir como jugador", agregó Ter Stegen.

Asimismo, el arquero alemán habló de la actualidad del Barcelona, tanto en La Liga como en la Champions League.

"Estamos en el buen camino. Sufrimos un poco al principio, pero los rivales están muy bien preparados, especialmente cuando juegan en casa. Pero ahora, aunque siempre se puede mejorar, estamos bien. En la Champions el inicio ha sido bueno, porque jugar en Dortmund no es fácil. Sufrimos, pero volvimos con un punto. Con la victoria ante el Inter, lo tenemos en nuestras manos. Debemos aprovechar el momento", sentenció Ter Stegen.