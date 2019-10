Lionel Messi sobre su relación con Griezmann: “No es fácil venir a jugar al Barcelona por mucha calidad que tengas"

Lionel Messi quiere aclarar los rumores que han venido rondando con respecto a la relación que tiene con Antoine Griezmann, nuevo fichaje del Barcelona, ya que se ha dicho de una posible enemistad entre ambos, ya que el argentino prefería a Neymar en lugar del francés.

En la última entrevista que dio Messi, este niega totalmente que no quisiera al ex Atlético de Madrid en el equipo:“El primer año se le quiso traer, recuerdo declaraciones que hice y dije que era uno de los mejores, y los mejores siempre son bienvenidos, nunca he tenido ningún inconveniente con que venga, al contrario”.

No existe rivalidad entre ambos

Con estas palabras el capitán culé espera que cesen lo comentario con respecto a ese tema y dejan de crean una antipatía que no existe, asimismo, se animo a expresar los motivos por lo cual él considera que el internacional galo aún no logra demostrar su mejor nivel en el equipo.

Respectó al rendimiento muy inferior a su nivel que ha mostrado el 'Principito' en los partidos disputados hasta el momento, Leo no se alarma y sabe que es parte de un proceso, que para algunos demora un poco más y para otros es muchos más fácil.

Cuestión de tiempo para que Griezmann se adapte

Adaptación, esa sería para Messi la clave de todo, recordemos que Griezmann estuvo muchas temporadas con los 'colchoneros' donde profesan un estilo de juego totlamnete diferente al de los cúles.

"Él está acostumbrado a jugar una manera muy diferente a la que lo hacemos aquí, pero seguro que lo acabará haciendo, no lo dudamos, es un jugador de mucha calidad, muy inteligente y se acabará adaptando” indicó Leo, dando crédito para que la hinchada siga confiando en el delantero.