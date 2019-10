Enzo Pérez arremetió contra el spot protagonizado por la madre de Pedro Gallese [VIDEO]

Enzo Pérez recordó el episodio que vivió con Pedro Gallese en el estadio Nacional, escenario que albergará el Perú vs Uruguay. Como se recuerda, el volante de River Plate insultó al portero en los últimos minutos del partido entre Millonarios y Alianza Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.

El jugador de River Plate reconoció que cometió un error en su reacción contra Pedro Gallese. Por esa razón, en el duelo de vuelta entre Millonarios y Alianza Lima le pidió disculpas al portero de la Selección Peruana.

"No me di cuenta, me salió una de potrero: él estaba haciendo tiempo y se terminaba el partido. Después, cuando vino a jugar acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas, pero eso no lo tomó ninguna cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende (risas)", indicó Pérez en entrevista para 'La Nación'.

Enzo Pérez arremetió contra el spot protagonizado por la madre de Pedro Gallese

A raíz de ese insulto que recibió Pedro Gallese por parte de Enzo Pérez, la madre del jugador peruano protagonizó un comercial. El volante de los Millonarios hizo opinó acerca de ese spot.

"Me pareció una boludez, porque a una madre nunca la vas a meter en una cancha y menos en algo así. Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera", indicó el jugador de River Plate.

El comercial de la polémica