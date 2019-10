Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 15 de octubre de 2019

Partidos de hoy martes 15 de octubre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy. de la amistosos internacionales fecha FIFA: Perú vs Uruguay, Chile vs Guinea Eliminatorias Euro 2020 Concacaf Nations League ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 15 de octubre

11:00 horas Finlandia vs Armenia (Clasificación Eurocopa 2020)

13.45 horas Gibraltar vs Georgia

13.45 horas Grecia vs Boznia Herzegovina

13.45 horas Islas Feroe vs Malta

13.45 horas Israel vs Letonia

13.45 horas Liechtenstein vs Italia

13.45 horas Rumanía vs Noruega

13.45 horas Suecia vs España

13.45 horas Suiza vs Irlanda

07.00 horas Kuwait vs Turkmenistán (Amistosos internacionales)

11.00 horas Guinea vs Chile

12.00 horas Dinamarca vs Luxemburgo

12.00 horas Mauritania vs Libia

14.00 horas Argelia vs Colombia

14.00 horas Marruecos vs Gabón

17.30 horas Bermudas vs Guatemala

18.00 horas Argentina Sub-23 vs México Sub-23

19.00 horas Bolivia vs Haití

20.30 horas Perú vs Uruguay

18.30 horas Canadá vs EE.UU. (CONCACAF Nations League)

20.30 horas México vs Panamá

16.00 horas Santa Lucía vs El Salvador

18.00 horas Aruba vs Jamaica

18.15 horas República Dominacana vs Montserrat

16.00 horas Islas Vírgenes Estadounidenses vs Barbados

18.30 horas Islas Caimán vs Saint Martin

19.00 horas Anguila vs Puerto Rico

ELIMINATORIAS EUROCOPA 2020

Las Eliminatorias para la Eurocopa 2020 siguen en marcha, ya entrando a la recta final para definir a los clasificados. España podría hacerlo si vence a Suecia, buscando recuperarse de su empate ante Noruega. La Selección de Italia, ya con su boleto asegurado, tendrá acción ante la débil Liechtenstein.

AMISTOSOS FECHA FIFA

Los amistosos internacionales por fecha FIFA también seguirán en juego. La Selección Peruana será una de las protagonistas de la noche, cuando reciba a Uruguay por la revancha tras la caída en Montevideo. En otros duelos con combinados de Sudamérica: Guinea vs Chile, Argelia vs Colombia y Bolivia vs Haití.

NATIONS LEAGUE CONCACAF

La Concacaf también adoptó el formato Nations League para que sus seleccionados afiliados puedan tener acción en fecha FIFA. Entre los encuentros más atractivos se encuentran: Canadá vs Estados Unidos, ambas invictas; y el México vs Canadá, partido con el que el 'Tricolor' buscará ser el único líder del Grupo B.