Con gol de Vidal, Chile venció 3-2 a Guinea en un amistoso internacional [RESUMEN Y GOLES]

SEGUNDO TIEMPO

93' ¡Final en Alicante! Chile derrotó 3-2 a Guinea en un amistoso internacional.

90' El árbitro del encuentro añade tres minutos más.

79' ¡GOOOOL DE GUINEA! Ibrahima Camara descuenta y le pone emoción en los últimos minutos del partido.

74' ¡GOOOOOL DE CHILE! Arturo Vidal anota el tercero desde el punto blanco de penal.

70' ¡GOOOOOOOL DE CHILE! Felipe Mora anota y le da vuelta al marcador en Alicante.

63' ¡GOOOOOL DE CHILE! Meneses pone la paridad en Alicante.

PRIMER TIEMPO

¡Final del primer tiempo! Con gol de Sory Conte, Guinea se viene imponiendo sobre Chile en un amistoso que se disputa en Alicante, España.

38' ¡GOOOOOL DE GUINEA! Sory Conte aprovecha un descuido en la defensa y anota el primero del partido.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Alfonso Parot; Erick Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal, Felipe Mora; Christian Bravo y Jean Meneses.

🇨🇱 ¡Oncena confirmada de #LaRoja!



Estos son los titulares que eligió @ReinaldoRuedaDT para el amistoso con Guinea 🇬🇳

Guinea: Aly Keita; Simon Falette, Julian Jeanvier, Issiaga Sylla, Sekou Conde; Florentin Pogba, Kamso Mara, Ibrahima Camara, Pa Konate; Sory Conte, Demba Camara.

PREVIA

Chile vs Guinea EN VIVO vía CDF | este martes 15 de octubre desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio José Rico Pérez de Alicante, en España en amistoso por fecha FIFA. El encuentro también será transmitido por la señal de beIN Sports HD 5 y Bet365. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos destacados al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Chile sigue sin convencer en cuanto a su estilo de juego, sumando ya un total de 7 encuentros sin poder ganar. Hasta ahora son 4 partidos por la Copa América, torneo en el que llegó hasta las semifinales; y tres de carácter amistoso. El proceso de Reinaldo Rueda sigue generando un gran número de críticas, pues la preocupación es grande de cara al inicio de las eliminatorias.

🆗 Todo listo para el duelo ante Guinea

🇨🇱 Revisa las mejores postales de la última práctica de #LaRoja en @LaMangaClub



➡️ https://t.co/Vgp2D2QFOr

📸 Carlos Parra/Comunicaciones ANFP pic.twitter.com/R5nb2F5RoN — Selección Chilena (@LaRoja) October 14, 2019

El principal déficit de ‘La Roja’ hasta ahora es el ataque, un sector en el eran uno de los combinados más peligrosos en Sudamérica. Ante ello, el entrenador ha realizado el llamado de nuevas caras, aunque por ahora no han dado resultados: Christian Bravo (Montevideo Wanderers), Jean Meneses (León), Felipe Mora (Pumas), Niklas Nygard (Aalesunds) y Diego Rubio (Colorado Rapids).

La experiencia de Alexis Sánchez no podrá ser considerada, pues tuvo que dejar la concentración por una lesión sufrida recientemente ante Colombia (0-0). De la racha negativa de partidos antes mencionada, en 5 cinco de ellos la Selección de Chile no logró anotar, por lo que uno de los primeros objetivos es mejorar dicha estadística complicada. ¿Se les abrirá el arco?

En tanto, la Selección de Guinea se encuentra preparándose para el inicio de la ronda eliminatoria para la Copa Africana de Naciones que se realizará en el 2021. Bajo las órdenes del entrenador Didier Six, el combinado africano busca mayor protagonismo y enfrentar a Chile será una bonita prueba para los intereses que tienen. Llegan tras caer 1-0 ante Comoras.

🎙️ El profe @ReinaldoRuedaDT explicó los objetivos que tendrá #LaRoja para el duelo ante Guinea



Revisa sus declaraciones 👇https://t.co/tugdW6lG84 — Selección Chilena (@LaRoja) October 14, 2019

Chile vs Guinea: Posibles alineaciones por amistoso fecha FIFA

XI Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Guillermo Maripán, Oscar Opazo, Erick Pulgar, Claudio Baeza, Arturo Vidal, César Pinares, Diego Rubio y Felipe Mora. DT: Reinaldo Rueda.

XI Guinea: Aly Keita, Florentin Pogba, Simón Falette, Issiaga Sylla, Baissama Sankoh, Seydouba Soumah, Ibrahima Conte, Kamso Mara, Lass Bangoura, Mohamed Yattara y François Kamano. DT: Didier Six.

¿En qué canales juega Chile vs Guinea vía CDF HD EN VIVO?

Chile: CDF HD

Mundo: beIN Sports HD 5

Internacional: Bet365

A qué hora juegan Chile vs Guinea EN VIVO por CDF HD

Perú: 11.00 a.m.

México (Centro): 11.00 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 9.00 a.m.

México (Noroeste): 8.00 a.m.

Ecuador: 11.00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11.00 a.m.

Colombia: 11.00 a.m.

Argentina: 1.00 p.m.

España: 6.00 p.m.

España (Islas Canarias): 5.00 p.m.

Uruguay: 1.00 p.m.

Paraguay: 1.00 p.m.

Chile: 12.00 p.m.

Brasil: 1.00 p.m.

Bolivia: 12.00 p.m.

Venezuela: 12.00 p.m.

Canadá: 11.00 a.m.

Costa Rica: 10.00 a.m.

Guatemala: 10.00 a.m.

Honduras: 10.00 a.m.

El Salvador: 10.00 a.m.

Puerto Rico: 12.00 p.m.

República Dominicana: 12.00 p.m.

Panamá: 11.00 a.m.

Italia: 6.00 p.m.

Francia: 6.00 p.m.

Alemania: 6.00 p.m.

Portugal: 6.00 p.m.

Holanda: 6.00 p.m.

Inglaterra: 5.00 p.m.

Chile vs Guinea EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chile vs Guinea, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.