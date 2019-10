¡Sorpresa! Colombia cayó goleado por 3-0 ante Argelia en amistoso internacional [RESUMEN Y GOLES]

Humillados. Colombia volvió a dejar una muy mala imagen bajo las órdenes de Carlos Queiroz al caer goleado por 3-0 ante Argelia en un amistoso internacional por Fecha FIFA jugado en Lille, Francia.

Desde el arranque del encuentro, los cafeteros se mostraron muy endebles en defensa cometiendo errores impensados. Así fue que llegó el primero del encuentro. Murillo regaló una pelota en salida cuando Baghdad Bounedjah tomó el mismo y con un fuerte remate pondría el 1-0.

Solo cuatro minutos después llegaba el segundo de Argelia a través de un remate de media distancia de Riyad Mahrez. Carlos Queiroz no podía creer lo que pasaba en el partido por la pasividad de sus dirigidos.

La segunda mitad se mostró con una ligera diferencia. Colombia metió a Luis Díaz y Roger Martínez para encontrar rápido el descuento. Sin embargo, este no llegó mientras que Argelia conseguía el tercer y definitivo para cerrar la goleada. Y fue nuevamente Riyad Mahrez quien con un potente remate de izquierda el que ponía el marcador definitivo.

Colombia vs. Argelia EN VIVO | Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

90+4' Final del encuentro.

90' Se añade tres minutos más al encuentro.

88' Ahora fue Roger Martínez quien sacó un remate de media distancia que se fue muy desviado.

85' Orejuela intentó por derecha, se sacó a un defensor rival probó con un remate largo, pero la pelota se perdió al saque de meta.

77' Nuevo tiro libre de peligro para Argelia. Al cobro Mahrez.

67' Mojica trepó a toda velocidad por la banda izquierda, pero no logró sacar un centro para la llegada de sus compañeros.

64' ¡GOOOOOOOOOL DE ARGELIA! Riyad Mahrez culmina una gran jugada individual con un fuerte remate de izquierda para decretar la goleada por 3-0 sobre Colombia.

62' Pase largo para Roger Martínez desde la mitad de la cancha que se fue larga al saque de meta.

58' Ahora Colombia retrocede unos metros tras un nuevo envión de Argelia.

53' Buena trepada por la banda izquierda de Luis Díaz que sacó un remate de pierna izquierda que fue atrapado por el portero africano.

51' ¡UFFFF! Buena jugada colectiva de Colombia a través de un centro de Roger Martínez que se fue al tiro de esquina.

47' Tiro libre de mucho peligro para Argelia por el lado derecho del área colombiana.

¡Arrancó la segunda parte!

- Cambios en Colombia, ingresan Roger Martínez y Luis Díaz.

PRIMER TIEMPO

45+3' ¡Final de la primera parte!

45+2' ¡UFFFF! Otro terrible remate de media distancia para Argelia que pasó cerquita del arco de Ospina.

45+1' ¡NOOO! Muriel partía solo para el descuento pero dentro del área rival perdió la pelota. Era del descuento colombiano.

44' Se añaden tres minutos más a esta primera parte.

42' Se salva Colombia. Guédioura se iba solo contra el arco cafetero, pero la pelota le quedó larga. Pudo ser el tercero.

39' Cuadrado desperdicia un tiro libre para Colombia al sacar un centro pasado que fue rechazado sin problemas por la defensa argelina.

37' Nuevo tiro libre para Colombia que busca por todos los medios el descuento.

33' ¡UFFFFF! Nuevo remate de Morelos que atajó con mucha dificultad el portero argelino.

29' Falta sobre Lerma en la mitad de la cancha y tiro libre para Colombia.

27' ¡UFFFF! Otro palo de Argelia a través de un remate de Bounedjah que se estrelló en el travesaño colombiano.

26' Falta de Davison Sánchez que corta lo que pudo ser un contragolpe de peligro para Argelia.

24' ¡NO HAY NADA! Cuadrado cayó cerca del área argelina para intentar ganar una falta, pero el juez del encuentro indica que las acciones continúen.

19' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGELIA! Riyad Mahrez le pegó de media distancia y tras un rebote puso el 2-0 sobre Colombia en Francia.

18' Morelos vuelve a probar de media distancia con un remate que pasó lejos del arco africano.

15' ¡GOOOOOOOOOOL DE ARGELIA! Baghdad Bounedjah aprovecha un error de la defensa cafetera y anota el 1-0 sobre Colombia en este amistoso internacional.

12' ¡UFFFFF! Peligro en área de Colombia tras un tiro libre de Mahrez que rechazó con lo justo la defensa cafetera.

9' Se detiene el juego luego que un jugador de Argelia caiga sobre el terreno de juego.

5' Otra más para Colombia a través de un centro rechazado por la defensa africana. Se salva Argelia.

2' ¡UFFFF! Colombia tuvo la primera del partido con un remate de Morelos que pasó cerca del arco de Argelia.

¡Arrancó el encuentro!

- Todo listo para el inicio del encuentro.

- Ahora es el turno del himno de Argelia.

- Suena el himno colombiano.

- Se da inicio a la ceremonia protocolar.

Alineaciones confirmadas

Colombia: Ospina, Orejuela, Sanchez, Murillo, Mojica, Uribe, Lerma, Moreno, Cuadrado, Morelos, Muriel.

Este es el XI inicial de nuestra Selección Colombia para el partido frente a @LesVerts en Lille, Francia.



Argelia 🇩🇿 🆚 🇨🇴 Colombia#COLxALG #ElEquipoDeLaGente #VamosColombia pic.twitter.com/5raW36DgG2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2019

La previa

VER AQUÍ Colombia vs. Argelia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este martes 15 de octubre por un nuevo amistoso internacional por Fecha FIFA. El encuentro se jugará en el Estadio Pierre-Mauroy de Francia desde las 14: 00 (hora peruana) vía LIVE STREAMING de Gol Caracol y RCN.

Entrenar con este escudo en el pecho, es entrenar siempre con una sonrisa 😬🤙🏼🇨🇴#ElEquipoDeLaGente #VamosColombia pic.twitter.com/2VW1XF1Q05 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2019

A pasar la página. Colombia buscará frente a los africanos cerrar esta doble Fecha FIFA con una victoria tras el empate a cero con Chile en el encuentro amistoso pasado. Los dirigidos por Carlos Queiroz generaron múltiples chances de gol, pero sin concretar ninguna de ellas.

Esto fue reconocido por el propio entrenador de Colombia quien realizó una seria autocrítica en conferencia de prensa este lunes: “Hay que continuar trabajando y mantener la confianza en los jugadores que tenemos. Son tres partidos que no marcamos goles, pero no hay que olvidar que hicimos dos goles a Brasil, no son muchos los goles que les habíamos hecho. No quiero volver a la historia de Chile”.

Sumado a esta mala racha, la Selección de Colombia sufrirá la baja del delantero Duván Zapata quien se perderá este encuentro por lesión. Otra ausencia más en el cuadro cafetero en las que se encuentran Radamel Falcao y James Rodríguez quienes no fueron convocados por Carlos Queiroz.

Por su parte, Argelia vuelve a pisar suelo francés desde el 2008 cuando enfrentó a Mali. Durante este encuentro, el campo de juego sufrió una invasión por parte de los hinchas por lo que ahora la organización ha redoblado las medidas de seguridad para este partido. Con Riyad Mahrez a la cabeza, los ‘Zorros del desierto’ quieren dar el golpe ante los cafeteros que llegan algo golpeados.

