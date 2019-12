Monterrey 3-2 sobre Al-Hilal y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes 2020

El cuadro dirigido por Antonio Mohamed se impuso 3-2 en penales al Al-Hilal, que no contó con la presencia de André Carrillo por expulsión, y se adjudicó el tercer puesto del Mundial de Clubes.

GOL! El guardameta Cárdenas anota el penal y se convierte en el héroe del partido.

FALLA! Kano (Al Hilal) falla. Monterrey si anota se queda con el tercer lugar.

FALLA! Vásquez falla para Monterrey.

GOL! Jang Hyun-Soo anota para el Al Hilal.

GOL! Rogelio Funes Mori no perdona y pone arriba en el marcador al Monterrey.

FALLA! Carlos Eduardo falló.

GOL! Medina no perdonó y todo sigue igual: Monterrey 2-2 Al Hilal.

GOL! Giovinco no perdona y anota el 2-1 para el Al-Hilal

GOL! Gonzales anota y empata.

GOL! Primer penal de Al-Hilal: Gomis acierta. 1-0

90' ¡Final del partido! Esto se resolverá desde la tanda de penales.

63' ¡GOOOOOOL DE AL HILAL! Gomis se hace presente en el marcador y pone las tablas en el partido.

60' ¡GOOOOOL DE MONTERREY! Meza aprovecha una distracción de la zaga rival para darle vuelta al marcador.

55' ¡GOOOOOL DE MONTERREY! Gonzalez puso el empate transitorio.

45' ¡Final del primer tiempo!

35' ¡GOOOOL DE AL-HILAL! Carlos Eduardo rompió la paridad con una soberbia definición.

9' Omar Khribin (Al-Hilal) se filtró en área rival y por poco abre el marcador.

7' Monterrey respondió por medio de uno de sus centrales, quien intentó clavarla bajo los tres palos con un zurdazo, pero todo quedó en un susto.

5' ¡UFFFF! Giovinco se animó con un derechazo desde fuera del área, pero su disparo se fue muy desviado.

3' Mejía (Monterrey) le comete una dura falta a Carlos Eduardo (Al-Hilal), quien le reclama la amarilla.

¡Empezó el partido Doha!

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Monterrey: Cárdenas; Vasquez, Basanta, A.González, Layún; Maxi Meza, González, Gutiérrez; Zaldívar, Urretaviscaya, Mejía.

Al-Hilal: Al Muaiouf; Alburayk, Jang, Al Bulayhi, Shahrani; Cuéllar, Otayf, Carlos Eduardo, Al Dawsari; Giovinco, Omar Kharbin

PREVIA

El diario Líbero realizará un streaming EN VIVO del partido Monterrey vs. Al Hilal por el Mundial de Clubes 2019. En la transmisión EN DIRECTO encontrarás: alineaciones confirmadas, pronósticos, goles, jugadas polémicas, horario del partido de los Rayados, canal para ver el Mundial de Clubes y más.

De verse privado por segundos de una prórroga ante el todopoderoso Liverpool por el pase a la final del Mundial de Clubes, a jugarse el tercer puesto ante el Al Hilal saudí. Monterrey deberá conservar la tensión competitiva si quiere igualar el sábado su mejor clasificación en el torneo que reúne a los campeones de cada confederación.

El conjunto mexicano tratará en el estadio Internacional Khalifa de Doha (14h30 GMT) de regresar a casa con buen sabor de boca luego de la decepción que supuso caer ante los 'Reds' (2-1), sobre todo por la forma en que se desarrolló el choque y el mazazo que supuso el gol del brasileño Roberto Firmino en el tiempo añadido.

En juego, el 'honor' de ser el único equipo 'azteca' en haber subido en dos ocasiones al tercer cajón del podio en un Mundial de Clubes, después de que Necaxa lo hiciese en el año 2000, Pachuca en 2017, y el propio Monterrey en 2012.

Un consuelo menor para los pupilos de Antonio Mohamed, que mostraron solvencia y potencial ofensivo ante el Al-Sadd catarí en cuartos de final (3-2), y que pusieron contra las cuerdas a todo un campeón de la 'Champions League'.

Canales para ver el partido Monterrey vs. Al Hilal EN VIVO

Argentina: TNT Sports

Brasil:SporTV

Canadá: TSN GO, TSN4

Chile: CDF HD

Costa Rica: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Internacional: Eurovision Sports

México: FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 2, Foxsports.com

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Pero si la actuación del campeón de la CONCACAF puede calificarse de notable en Doha, su rival del sábado ha sorprendido en su primera participación en un Mundial de Clubes.

El campeón asiático se deshizo de su homólogo africano, el Esperance de Túnez (1-0), en cuartos de final, y dejó también buenas sensaciones pese a perder en semifinales ante el campeón de la Libertadores Flamengo (3-1).

"Nuestra aventura en el Mundial de Clubes todavía no se ha acabado", afirmó el capitán brasileño del conjunto saudí Carlos Eduardo.

"Nos dejaremos la piel para quedar terceros. Nuestro objetivo ahora es concluir el torneo subiendo al podio", añadió.

¿A qué hora juega Monterrey vs. Al Hilal EN VIVO por el Mundial de Clubes 2019?

México 8:30 a.m.

Perú 9:30 a.m.

Ecuador 9:30 a.m.

Colombia 9:30 a.m.

Bolivia 10:30 a.m.

Venezuela 10:30 a.m.

Argentina 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Uruguay 11:30 a.m.

Brasil 11:30 a.m.

España 3:30 p.m.

El delantero argentino de 'Rayados' Rogelio Funes Mori, encara el partido con el reto de erigirse en máximo realizador del torneo. Con dos dianas en su haber, sólo tiene por delante al argelino del Al-Sadd Baghdad Bounedjah y al libio del Esperance Elhouni Al Masry, ambos con tres goles.

Funes Mori será uno de los pocos titulares habituales presentes sobre el césped en el partido del sábado, ya que Mohamed, con la mente puesta en la inminente final del Apertura mexicano ante América, dará descanso a varios de sus hombres.

Monterrey vs. Al Hilal EN VIVO: posibles alineaciones por el Mundial de Clubes 2019

Monterrey: Luis Cárdenas - Miguel Layún, Jesús Gallardo, José Basanta, Johan Vásquez - Jonathan Gonzalez, Stefan Medina, Jonathan Urretaviscaya, Maxi Meza - Rodolfo Pizarro, Funes Mori. DT: Antonio Mohamed (ARG)

Al-Hilal: Abdullah Almuaiouf - Mohammed Alburayk, Jang Hyunsoo, Ali Albulayhi, Yasser Alshahrani - Gustavo Cuéllar, Carlos Eduardo, André Carrillo, Salem Aldawsari - Sebastian Giovinco, Bafetimbi Gomis. DT: Razvan Lucescu (ROM)