Pedro Troglio, extécnico de Universitario: "Yo estoy dirigiendo a lo que sería como el Boca de Honduras"

Pedro Troglio, el extécnico de Universitario de Deportes quien actualmente dirige el Olimpia de Honduras, tuvo palabras sobre lo que es su paso por el equipo que hoy comanda y que según lo que dice, le da tantas alegrías. El técnico que hoy se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Argentina, contó episodios sobre su aventura en el fútbol de Honduras

"Era un desafío lindo, hacía 4 años que este equipo no podía salir campeón pese a ser el más grande de Honduras, y por eso la parada era difícil. Pero enhorabuena, porque yo me había acostumbrado a estar luchando abajo con Gimnasia, siempre en la pelea, y tener la posibilidad de luchar por algo importante era lo que me estaba faltando", comentó Troglio.

Por otro lado, el anterior profesor de Universitario de Deportes comentó lo bien que le está yendo en esta nueva etapa: "Vivo en una linda ciudad, tranquila, así que no me puedo quejar porque la estoy pasando muy bien, La vida acá es fantástica. Todos hablan de Honduras, de los peligros, y la verdad es que no tuvimos ninguna situación incómoda, vivimos en paz. Además estoy en el Caribe, con too lo que eso implica".

Además sorprendió al comparar a Olimpia con un gigante del fútbol argentino: "Lo que tiene este fútbol es que es mucho más tranquilo en cuanto a la presión, a la locura de la gente. Yo estoy dirigiendo a lo que sería como el Boca de Honduras, pero lógicamente se trabaja con mucha más tranquilidad que en Argentina. Es un fútbol muy bien organizado, estoy en un club modelo, que te paga al día, que no te compromete, que no te trae problemas", comentó.

Finalmente concluyó: "Era algo que tenía ganas de conseguir, porque generalmente en el currículum buscan solamente si saliste campeón, y no si salvaste a un club del descenso o si perdiste una final. Esto me dio esa posibilidad, además batimos el récord de puntos así que la verdad todo fue muy bueno".