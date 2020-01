Ex técnico de Alianza Lima entre los candidatos para dirigir a la selección de Venezuela

La sorpresiva renuncia de Rafael Dudamel a la dirección técnica de la selección de Venezuela dejó sin aliento a la Federación de Fútbol de dicho país. El ex estratega de la 'Vinotinto' decidió aceptar la suculenta oferta que le envió Atlético Mineiro, club de la Primera División de Brasil.

Es por ello que en los últimos días, en las oficinas de la Federación Venezolana de Fútbol, se ha esbozado una lista de entrenadores para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022: dentro de los nombres se encuentra un ex DT campeón con Alianza Lima.

Jorge Luis Pinto, DT colombiano que se coronó campeón nacional en 1997 con el club de La Victoria, es una de las opciones en el ente que rige el fútbol llanero. Y dicha posibilidad no desagrada al estratega 'cafetero'.

"Tiene fuerza el tema de dirigir la Selección de Venezuela, pero entiendo que hay un cambio de directivos. Dirigir Venezuela es un atractivo para cualquier técnico, es una selección que llama la atención a la hora de dirigirla", indicó Pinto a la cadena Caracol.

Los directivos venezolanos recuerdan la campaña que realizó Jorge Luis Pinto con la selección de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014. El cuadro centroamericano hizo historia en dicha cita: llegó hasta cuartos de final, cayendo en penales ante el combinado de Holanda.

Eliminatorias Qatar 2022 | Las otras opciones para asumir las riendas de la selección de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol tiene tres nombres en carpeta en caso no se llegue a un acuerdo con Jorge Luis Pinto: Jorge Fossati (ex entrenador de la selección de Uruguay), Gustavo Alfaro (ex entrenador de Boca Juniors) y Julio César Baldivieso (ex entrenador de la selección de Bolivia).

Según la información de ECOS, Fossati ha recibido tres llamados telefónicos de los dirigentes 'llaneros' para conocer su situación contractual con River Plate de Uruguay: clasificó a la Copa Sudamericana tras realizar una importante campaña en el Torneo Clausura 2019.

El reporte indica que los tres llamados, no oficiales, coincidieron en una situación: conocer su disposición para asumir las riendas de la selección de Venezuela. A sus 67 años, Fossati emprendería un nuevo reto tras una dilatada carrera en Uruguay, Paraguay, Ecuador Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita entre otros. Su CV también indica haber sido seleccionador de Uruguay (2004-2006) y Qatar (2016-2017).

Eliminatorias Qatar 2022 | Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro es otro de los nombres que tiene relativa importancia. El entrenador de 57 años realizó una importante campaña con Boca Junios, pero el haber perdido la semifinal ante River Plate y el juego displicente generaron su abrupta salida de la 'Bombonera'.

Eliminatorias Qatar 2022 | Julio César Baldivieso

Finalmente, Julio César Baldivieso es el que cierra el folio de nombres. Asumió las riendas de Aurora a quien pudo salvar del descenso y se ha trazado el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, tal y como ocurrió en el año 2009. "Es un motivo de orgullo saber que fuera de nuestras fronteras valoran el trabajo que hizo uno. Estoy muy satisfecho, es un honor que por lo menos suene mi nombre", indicó el ex DT de la selección de Bolivia (2015-2016) y Palestina (2018).