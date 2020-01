Para aplaudir: jugador de Recife acepta las disculpas del hincha que lo escupió en pleno partido

Durante los últimos años, las canchas de los estadios de fútbol más importantes del mundo no solo han sido testigos de grandes victorias y encuentros deportivos, sino también de hechos de violencia, racismo y hasta actos políticos que han manchado el denominado deporte rey.

Uno de estos episodios ocurrió el último fin de semana en Brasil durante el encuentro entre Sport Recife y Náutico válido por el Campeonato Pernambucano. En la primera media hora de este partido, Pedro Pardal, volante del equipo rival se disponía a ejecutar un tiro libre, pero recibió un escupitajo por parte de un aficionado del cuadro rival.

Tras el término del cotejo el hecho cobró relevancia a través de las redes sociales. En las diferentes publicaciones, el hincha de Náutico era duramente criticado por los demás aficionados por su condenable acción.

Vídeo em que o rapaz que cuspiu no jogador do Sport, no clássico contra o Náutico, se desculpa pela atitude. pic.twitter.com/Up8RYancAe