Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 29 de enero de 2020

Partidos de hoy miércoles 29 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa Libertadores Barcelona vs Progreso Liga Águila EFL Cup Manchester City vs United Copa MX Monterrey vs Celaya Premier League Liverpool vs West Ham ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 29 DE ENERO

12.30 horas Epinal vs Lille - Copa de Francia

12.30 horas Pau vs PSG

15.05 horas Marsella vs Estrasburgo

13.00 horas Cultural Leonesa vs Valencia - Copa del Rey

13.00 horas Rayo Vallecano vs Villarreal

15.00 horas Badajoz vs Granada

15.00 horas Real Sociedad vs Osasuna

15.00 horas Real Zaragoza vs Real Madrid

14.45 horas West Ham vs Liverpool - Premier League - Premier League

14.45 horas Manchester City vs Manchester United - EFL Cup

14.45 horas Inter vs Fiorentina - Coppa Italia

15.15 horas Moreirense vs Braga - Primeira Liga

17.15 horas Guaraní (PAR) vs San José (BOL) - Copa Libertadores

19.30 horas Barcelona SC (ECU) vs Progreso (URU)

14.00 horas Royal Pari vs Bolívar - Liga de Bolivia

17.15 horas Nacional Potosí vs Vinto

17.15 horas The Strongest vs Real Potosí

19.30 horas Blooming vs Always Ready

20.00 horas Morelia vs Cafeteleros - Copa MX

20.00 horas Pumas vs Santos Laguna

22.10 horas Juárez vs Querétaro

22.10 horas Monterrey vs Celaya



COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores 2020 sigue en marcha con su primera ronda eliminatoria. El Barcelona vs Progreso será importante para Sporting Cristal, pues el ganador de la llave será su rival en segunda fase. Los ecuatorianos lograron la victoria 2-0 de visita en la ida.



COPA DE LA LIGA - EFL CUP

Un derbi se vive en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. El poderoso Manchester City buscará sellar su pase a la final (frente a Aston Villa) en casa, pero el United, a pesar de no venir bien, no se la dejará fácil. Los ciudadanos ganaron la ida de visita por 3-0.



PREMIER LEAGUE

La Premier League de Inglaterra quedará a la par, en teoría, a mitad de semana. Y es que, el Liverpool igualará la cantidad de partidos que sus rivales (24), pero podría seguir desputándose en la punta. Ahora tiene 16 puntos de ventaja y podrían ser 19 ante el West Ham que está en peligro de descenso.



COPA DEL REY

La Copa del Rey sigue con los octavos de final, con partidos de eliminación directa. El Real Madrid visitará a la Real Zaragoza, club de la segunda división que llega con 5 victorias al hilo y quiere sorprender. Luis Advíncula podría tener acción ante Villarreal.



COPPA ITALIA

Un equipo más se meterá a las semifinales de la Copa de Italia. El entonado Inter de Milán de Antonio Conte buscará doblegar a la Fiorentina, intentando recuperar la senda del triunfo luego de dos empates. El ganador de esta llave se medirá con Napoli.



COPA FRANCIA

Los octavos de final de la Copa Francia se disputan. El partido más atractivo lo protagonizarán Marsella y Estrasburgo, clubes de la primera división. En tanto, el PSG la tiene un poco más fácil ante el Pau, un equipo de la tercera división de dicho país.



COPA MX

El nuevo formato de la Copa MX sigue generando buenas sensaciones. El campeón de la Liga MX, Monterrey, tendrá acción esta vez, recibiendo a Celaya, que quiere remontar el 4-3 sufrido en casa. Además, Pumas vs Santos Laguna (2-4) también es de atractivo.



PRIMEIRA LIGA

La Primeira Liga de Portugal se completa con la fecha 18. Braga tiene por objetivo acercarse a la zona de acceso a torneos internacionales y Moreirense parece el rival ideal.



LIGA DE BOLIVIA

La fecha 3 del torneo de Bolivia en juego. The Strongest quiere levantar la cabeza tras la caída en su fecha de presentación (3-2 ante Santa Cruz) y Real Potosí llega con peores números, pues suma dos derrotas.