Manchester City vs Manchester United EN VIVO por el pase a la gran final de la Carabao Cup

Manchester City vs Manchester United EN VIVO se medirán por el pase a la gran final de la Carabao Cup este miércoles 29 de enero. Los dirigidos por Josep Guardiola llegan con una ligera ventaja sobre los pupilos de Ole Gunnar Solskjaer: vencieron de visita por 3-1 y quieren cerrar la llave en casa.

Manchester City recibe al Manchester United en el partido de vuelta de semifinal de la Copa EFL el miércoles por la noche con una ventaja de 3-1 sobre sus feroces rivales. Bernardo Silva, Riyad Mahrez y un gol en propia puerta de Andreas Pereira han puesto al equipo de Pep Guardiola al borde de una tercera aparición consecutiva en la final.

Con City fuera de la carrera por el título de la Premier League, Guardiola ha dado prioridad adicional a defender con éxito los trofeos ganados en las copas nacionales la temporada pasada. Si bien el club ha superado los últimos 16 partidos de la Copa FA por cortesía de las victorias en casa sobre Port Vale y Fulham, un empate con United en la semifinal de esta competencia aumentó instantáneamente las apuestas.

United hubiera imaginado sus posibilidades de establecer una ventaja antes del partido de vuelta en el Estadio Etihad, especialmente al haber superado a sus vecinos solo un mes antes. Sin embargo, el City estuvo sobresaliente durante la primera mitad en Old Trafford, y desperdiciaron oportunidades de adelantarse más de tres goles al medio tiempo. Hubiera sido decepcionante dejar que United volviera a empatar durante la segunda mitad, aunque Guardiola y su equipo sentirán que ya tienen un pie en la final de febrero.

Consciente de la importancia de superar a sus rivales en dificultades, Guardiola descansó a Kevin De Bruyne el fin de semana, un movimiento que habría creído necesario porque el belga ya había comenzado cinco veces desde el comienzo del año.

Durante esas salidas, De Bruyne ha contribuido con solo tres asistencias, pero la presencia del jugador de 28 años será suficiente para poner al United a la defensiva durante las etapas iniciales de este juego.

Sergio Agüero también se perdió contra los Cottagers, lo que significa que es probable que el argentino tenga la oportunidad de aprovechar sus siete goles en cuatro partidos durante 2020.

Independientemente de sus retiros esperados, Ole Gunnar Solskjaer ya reconocerá que su equipo del United se enfrentará a él el miércoles, a pesar de la demolición del domingo de Tranmere Rovers.

