Platense toma postura sobre Juan Pablo Goicochea ante interés de club peruano: "Lo prestará"

Uno de los futbolistas peruanos que en los últimos años logró salir al exterior es Juan Pablo Goicochea. El delantero formado en Alianza Lima se encuentra jugando en Platense y fue uno de los mejores elementos que tuvo la selección peruana en el último Sudamericano Sub 20, por lo que ahora ha despertado el interés de un club de la Liga 1 y ante ello el 'Calamar' tomó una firme decisión.

Hace poco se informó que Sporting Cristal se encuentra interesado en el atacante incaico para que sea su flamante refuerzo en el Torneo Clausura 2025, único campeonato que le resta a la escuadra celeste en la presente temporada. Al respecto, el periodista Gerson Cuba reveló mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, cuál es el pensar del conjunto argentino.

"El entorno de Juan Pablo Goicochea no ve como opción por ahora que el peruano regrese al país. Pero sí, tienen entendido que Platense lo prestará y en las próximas semanas se sabría el destino", indicó el comunicador, dejando en claro que el mismo círculo cercano del ex Alianza Lima no tiene planeado su retorno al Perú; sin embargo, de todas formas el 'Calamar' quiere cederlo hasta nuevo aviso.

Juan Pablo Goicochea con el trofeo de la Liga Profesional Argentina que ganó Platense.

Recordemos que el delantero peruano se fue de Matute a inicios del 2024 con destino a Argentina, viviendo así su primera experiencia en un club extranjero. Pese a que en un momento los hinchas lo pidieron mucho en el campo, Platense no le ha dado muchos minutos en el primer equipo a Juan Pablo Goicochea y el futbolista se ha visto limitado a formar parte de la reserva.

Números de Juan Pablo Goicochea este 2025

Como se mencionó, el atacante no ha contado con minutos en el plantel principal de Platense que salió campeón de la Primera Fase de la Liga Profesional Argentina. Por su parte, en la Copa Proyección Apertura 2025 (reserva) ha disputado apenas un compromiso en lo que va de la temporada. Es bajo esa línea que el 'Calamar' quiere mandar en condición de préstamo al incaico.