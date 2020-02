Kylian Mbappé declinó la posibilidad de pedir disculpas tras el problema con Thomas Tuchel

El entrenador de PSG, Thomas Tuchel, protagonizó junto a Kylian Mbappé uno de los hechos más llamativos de la Ligue 1. ¿Qué ocurrió? Sucede que el campeón del mundo con la selección de Francia se incomodó por haber sido sustituido en el duelo ante Montpellier.

Tuchel había observado que el partido estaba totalmente dominado (vencían 5-0 al momento de su cambio) y es por ello que decidió que el delantero argentino Mauro Icardi reemplace a 'Donatello': esto no le gustó para nada al extremo 'galo' de 20 años quien le reclamó al momento de dirigirse al banquillo.

"No puedo pensar que Mbappé usará este episodio para salir del club. Es nuestro jugador y tiene contrato. No hay nada personal entre él y yo. No hay necesidad de hablar de esto. Yo amo el juego, el espectáculo, seamos serios. Eso no se discute. Él no quería salir, pero yo tengo que dar minutos a los que están en el banquillo", indicó el DT alemán el pasado lunes 3 de febrero.

Kylian Mbappé se negó a pedir disculpas

Según la información de L'Équipe, Thomas Tuchel tomó la decisión de reunir a la plantilla de PSG para hablar sobre el incidente con Kylian Mbappé. La idea era calmar las aguas y llegar a un buen puerto con miras a lo que resta de la temporada: Ligue 1 y Champions League.

Sin embargo, el delantero francés se rehusó para pedir perdión al técnico y a sus compañeros. Eso sí, aceptó que fue desmesurada y descartó que le haya faltado el respeto a Edison Cavani y Mauro Icardi, quienes ingresaron en la parte complementaria ante Montpellier.

Esta postura sorprendió de sobremanera y la directiva de PSG ya imagina que se utilizará como excusa para migrar hacia el Real Madrid en el mercado de verano de 2020/21. Florentino Pérez, mandamás de los 'Galácticos', se frota las manos para tentar a la joya gala.