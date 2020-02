Athletic venció 1-0 al Barcelona y se mete a las semifinales de la Copa del Rey [RESUMEN]

DirecTV EN VIVO Barcelona vs Athletic Bilbao ONLINE vía Sky Sports, DAZN y DirecTV Go EN DIRECTO se ven las caras este jueves 06 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro se jugará en el mítico San Mamés desde las 15: 00 (hora peruana). Libero.pe te traerá la mejor transmisión minuto a minuto, así como el resumen del mismo.

90+3' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ATHLETIC! Iñaki Williams anota.

90+2' Sentido Vesga (Athletic) y el partido se detiene mientras sus compañeros lo tratan.

90+1' El árbitro añade 4 minutos al partido.

90' ¡UFFF! Iñaki (Athletic) llegó libre por la izquierda y remató con pierna derecha, pero la mandó afuera.

89' CAMBIO EN ATHLETIC: Ingresa Ibai Gómez por Raúl García.

88' ¡UFFF! Lionel Messi (Barcelona) recibió un pase entre líneas, pero su remate fue detenido por Unai Simón con las piernas.

87' Barcelona se mantiene en campo rival, con pases cortos.

86' Pase largo para la velocidad de Iñaki (Athletic), pero Umtiti bloquea.

85' Tiro libre para el Athletic en la mitad del campo.

84' Barcelona mantiene la posesión en campo rival, pero no tienen profundidad.

83' Se armó el contragolpe del Barcelona tras el fallido tiro libre del Athletic, pero no se arman bien.

82' TARJETA AMARILLA: Arthur (Barcelona) amonestado.

81' Aduriz (Athletic) baja el balón de cabeza para Iñaki, que remata a puerta, pero elevado.

80' CAMBIO EN BARCELONA: Ingresa Umtiti por Piqué.

79' El cuerpo médico del Barcelona atiende al defensa y tiene que salir del campo.

78' Lesionado Piqué (Barcelona) y el partido se detiene.

77' CAMBIO EN ATHLETIC: Aduriz por Muniain.

76' Messi combina con Griezmann, luego para Sergi Roberto. Pierden el balón fácil.

75' Increíble la falta de comunicación entre Sergio y Arthur (Barcelona), pues perdieron el balón cuando tenían espacio en el ataque.

74' Arthur (Barcelona) otorga mayor manejo, pero sigue el problema de no encontrar espacios.

73' Centro de Muniain (Athletic) al segundo poste, pero el cabezazo final no lleva peligro.

72' TARJETA AMARILLA: Piqué (Barcelona) amonestado por falta contra Iñaki, que se le escapó en velocidad. Le tomó la camiseta.

71' CAMBIO EN BARCELONA: Sergi Roberto sale para el ingreso de Arthur.

70' ¡UFFF! Griezmann (Barcelona) recibió solo de Sergi Roberto, pero remató raso y Unai Simón salvó perfecto.

69' Tiro de esquina para el Athletic. El centro no es peligroso.

68' Alba (Barcelona) recibió bien por la izquierda de Messi. El lateral decide centro al área chica y no devolver al argentino, que reclama. El portero Unai Simón acabó con el peligro.

67' CAMBIO EN ATHLETIC: Ingresa San José por Mikel Vesga.

66' Buenas triangulaciones de Barcelona en el área rival. Griezmann, Alba y De Jong combinaron, pero este último cayó por la marca rival.

65' ¡UFFF! Remate de Sergi Roberto (Barcelona) que termina en el poste. Antes, el árbitro sancionó posición adelantada.

64' TARJETA AMARILLA: Dani García (Athletic) amonestado.

63' Salida desde meta para el Athletic. Demora en ejecutarse.

62' Barcelona avanza unos metros en la posesión. Ahora un poco pasando la mitad del campo.

61' ¡UFFF! Centro de Sergi Roberto (Barcelona) desde la línea de fondo, pero bloquea la defensa y Unai Simón embolsa, pero se le escapa después. Casi sobre la línea, Iñaki despeja.

60' Tiro de esquina para Barcelona, que se juega en corto.

59' CAMBIO EN BARCELONA: Ingresa Griezmann por Ansu Fati.

58' TARJETA AMARILLA: Frenkie De Jong (Barcelona) por fingir una falta.

57' Frenkie De Jong (Barcelona) quedó en el mano a mano, tras pase filtrado de Messi. No logró definir ante la rápida salida de Unai Simón.

56' Tiro libre en salida para Barcelona. Error de Ter Stegen, pero Vesga empujó a Piqué.

55' El trabajo defensivo del Athletic Club hasta ahora es perfecto.

54' TARJETA AMARILLA: Capa (Athletic) amonestado por la fata contra Messi.

53' Doble falta contra Messi (Barcelona), que al final logró ceder para Ansu Fati y luego para Alba. Al final, hubo posición adelantada.

52' Falta de Iñaki (Athletic) contra Piqué. Estaba en posición adelantada.

51' Largo pase de Ter Stegen para Ansu Fati (Barcelona). El árbitro dice que metió la mano en la acción.

50' Muniain (Athletic) quiere desequilibrar con su habilidad individual, pero sin espacios tiene que retroceder.

49' Iñaki Williams (Athletic) sube por la izquierda, pero no logra centrar.

48' Athletic Club mantiene la tendencia de recuperar rápido el balón.

47' Falta contra Ansu Fati (Barcelona), cuando intentó ser un eje para la salida.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Barcelona 0-0 Athletic

45+1' El árbitro solo da un minuto más.

45' Remate directo de Lionel Messi (Barcelona), pero impacta en la barrera.

44' Tiro libre muy peligroso para el Barcelona, por falta contra Lionel Messi.

43' Cada vez que Barcelona intenta salir por bajo, toda opción de pase es cubierta.

42' TARJETA AMARILLA: Quique Setién, DT del Barcelona, amonestado.

41' Momento tenso en el partido, cortado constantemente.

40' TARJETA AMARILLA: Jordi Alba (Barcelona) sancionado por reclamar. Tiro libre en salida.

39' TARJETA AMARILLA: Lionel Messi (Barcelona) amonestado por una barrida por detrás contra Raúl García.

38' Barcelona pelea por mantener el balón, pero en la dividida terminan perdiendo.

37' Barcelona no ha podido hacer su juego de la mejor manera.

36' El portero Unai Simón (Athletic) fue presionado por Sergi Roberto, pero se tomó su tiempo, metió el balón a su área y la embolso.

35' Tiro de esquina para Athletic y luego un lateral, siempre desde la banda derecha. Conectó Raúl García, pero a las manos del portero.

34' El Barcelona pasa por muchos apuros cuando quiere salir jugando. Otra vez la pierden y Nuñez casi anota. Tiro de esquina.

33' Otra vez el Athletic con el balón, hace un buen partido cortando los circuitos rivales, pero necesita atacar también.

32' Messi (Barcelona) regresó hasta su campo para salir jugando, pero no pudo salir. Recibió falta.

31' ¡UFFF! Error en la salida de Ter Stegen. Raúl García controló y remató a puerta, pero el balón se fue elevado.

29' Genial pase de Messi (Barcelona) para Alba, pero el lateral no logró alcanzar.

28' Semedo quiere combinar con Sergi Roberto (Barcelona), pero no logran generar espacios.

27' No hay profundidad en el Barcelona, intentan, pero las ideas no son claras.

26' Combinación de pases del Barcelona en la mitad del campo.

25' Ansu Fati (Barcelona) combina con Alba por la izquierda, pero no tienen espacio. Otra vez regresan a la mitad del campo.

24' Messi (Barcelona) encara desde la media luna, avanza, pero hasta tres rivales lo cerraron antes de que suelte un pase.

23' Raúl García (Athletic) buscó un centro el área del Barcelona, pero cayó. Reclamó falta, pero no la consideraron.

22' Centro peligroso de Iñaki Williams (Athletic) desde la derecha, pero no hay conexión.

21' Messi (Barcelona) aprovechó un error rival, encargó al arco, pero Yeray le pisó el balón al borde del área chica.

19' Centro de Muniain (Athletic), pero De Jong despeja de cabeza y Alba lo ayuda después.

18' Tiro libre para Athletic en tres cuartos de cancha.

17' A pesar de tener un mejor manejo del balón, Barcelona sufre para superar la mitad del campo.

16' Messi (Barcelona) robó el balón a Vesga y se fue con todo, pero el mismo defensa se recuperó y logró evitar un remate a puerta.

15' Messi (Barcelona) llegó en buena posición de rematar al arco, pero lo bloquearon dos y no hay peligro.

14' Ansu Fati (Barcelona) busca encontrar espacios por banda, pero lo cubren bien y tiene que retroceder.

13' Tiro de esquina para Barcelona. Centro que no generar ningún peligro.

12' El partido ahora se disputa en la mitad del campo.

11' Presión alta del Athletic, en busca de robar el balón y generar alguna acción de peligro.

10' ¡GOL ANULADO! Iñaki Williams anotó luego del córner, pero la acción fue anulada por posición adelanta.

09' Otra vez el Barcelona arriesga con la salida por bajo, pero cometen un error. Tiro de esquina.

08' Combinación de pases del Athletic. Logran la proyección por la izquierda, pero el centro para Williams es bloqueada por Piqué.

07' ¡UFFF! Ansu Fati (Barcelona) remata entrando al área, pero Núñez bloqueó sobre la línea. Remate final de Frenkie De Jong, pero fácil para el portero Unai Simón.

06' TARJETA AMARILLA: Nelson Semedo (Barcelona) amonestado.

05' Salida del Barcelona, con paciencia y espacio. Iñaki (Athletic) se encuentra sentido.

04' ¡UFFF! Ansu Fati (Barcelona) recibió fuera del área, fue encarando y remató al primer poste.

04' Capa (Athletic) se escapa por la derecha, pero en el cuerpo a cuerpo con Alba cometió falta.

03' Athletic busca salir por bajo, pero no puede por la presión del Barcelona.

02' Presión alta del Athletic Club en el arranque.

01' El partido inicia a las 3.00 p.m. hora peruana.

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Segio Busquets, Lionel Messi, Lenglet, Jordi Alba, Sergir Roberto, Frenkie De Jong y Ansu Fati.

Entrenador: Quique Setién.

Athletic Bilbao: Unai Simón, Martínez, Núñez, Yeray, Yuri, Capa, Dani García, Vesga, Munaín, Raúl García y Williams.

Entrenador: Gaizka Garitano.

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, ​ es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista.​​ Ha desarrollado toda su carrera en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección argentina, equipos de los que es capitán

Anssumane Fati Vieira es un futbolista hispano-bisauguineano​ que juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona "B" de la Segunda División B de España, que compagina con el primer equipo.

Sergi Roberto Carnicer es un futbolista español que juega como lateral derecho y centrocampista en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España, del cual es cuarto capitán.

Éric Sylvain Bilal Abidal es un exfutbolista francés que jugaba en la posición de defensa central, aunque podía adaptarse al puesto de lateral. Su último equipo profesional fue Olympiacos F.C.También es director deportivo del FC Barcelona.​

Copa del Rey.

A ganar para olvidar. Barcelona afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada sumido en una profunda crisis ocasionada por una disputa entre el máximo ídolo del club, Lionel Messi y uno de los directivos del mismo, Eric Abidal.

Nombre del Barcelona en idioma catalán.

El exjugador de francés disparó contra la plantilla culé a quienes acusó de no trabajar durante la era Ernesto Valverde. Esto generó la marcada molestia de Lionel Messi quien respondió a través de su cuenta de Instagram. Por ello, este miércoles las oficinas del club catalán estuvieron llenas de reuniones que movieron los cimientos del club.

Esto se suma a la baja obligada de Ousmane Dembélé quien sufrió la rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho y se perderá lo que queda de la temporada junto con Luis Suárez quien fue operado de una de sus rodillas hace algunos días.

Athletic Bilbao en busca del golpe

Por su parte, Athletic Bilbao intentará bajarse a un débil Barcelona en uno de los torneos donde casi siempre ha llegado a la final. Y es que, con 31 puntos, LaLiga Santander parece quedar lejos tendrán que apuntar con todo a la Copa del Rey.

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE

Partido por la Copa del Rey.

DirecTV Sports 2 EN VIVO GRATIS por INTERNET

Duelo entre Barcelona y Athletic.

Formaciones Barcelona vs. Athletic Bilbao por Copa del Rey

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, De Jong, Messi, Griezmann y Ansu Fati.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain y Raúl García.

A qué hora juega Barcelona vs Athletic (hora peruana)

Barcelona vs Athletic Bilbao se juega a las 3.00 p.m. (hora de Lima, Perú) por la Copa del Rey.

A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao (hora argentina)

Barcelona vs Athletic Bilbao se juega a las 5.00 p.m. (hora de Buenos Aires, Argentina) por la Copa del Rey.

A qué hora juegan Barcelona vs Athletic (hora de España)

Barcelona vs Athletic Bilbao se juega a las 9.00 p.m. (hora de Madrid, España) por la Copa del Rey.

A qué hora juegan Barcelona vs Athletic (hora de México)

Barcelona vs Athletic Bilbao juegan a las 3.00 p.m. (hora del DF, México) por la Copa del Rey.

Barcelona vs Athletic : horarios de todo el mundo

México: 14.00 horas

Perú: 15.00 horas

Ecuador: 15.00 horas

Colombia: 15.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (New York, Washington, Florida)

Venezuela: 16.00 horas

Bolivia: 16.00 horas

Argentina: 17. 00 horas

Uruguay: 17.00 horas

Paraguay: 17.00 horas

Brasil: 18.00 horas

Chile: 17:00 horas

Inglaterra: 20.00 horas

España: 21.00 horas

Alemania: 21.00 horas

Italia: 21.00 horas

Francia: 21.00 horas

ESPN Play

Apliación de la cadena internacional ESPN Deportes.

Real Madrid eliminado Copa del Rey

El cuadro dirigido por Zinedine Zidane cayó por 4-3 ante la Real Sociedad.

Ver Barcelona vs Athletic de Bilbao EN VIVO

Partido se transmite por DirecTV, Sky Sports y DAZN.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Athletic?

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

China: PPTV Sport China.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky Sports HD.

Alemania: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Países Bajos: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV3.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: ESPN+.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Bilbao?

En los canales DirecTV Sports, Sky Sports y DAZN España.

Horarios, TV y dónde ver Barcelona vs. Athletic Bilbao

El partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad se jugará a partir de las 1.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por los canales DirecTV Sports de Latinoamérica, Sky Sports HD de México y DAZN de España.

Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Athletic | Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV

ArenaVision

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

Sky Sports

Canal de fútbol de México.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Barcelona vs Athletic Bilbao | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Blue To Go

Transmisión del partido entre Barcelona y Athletic.

Canal DAZN España

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

DAZN ONLINE GRATIS

El servicio streaming DAZN transmitirá el juego entre Barcelona vs Leganés.

¿Cómo ver DAZN España?

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

En cuántos dispositivos puedo ver DAZN

Una nueva forma de ver deporte: en cualquier lugar y en cualquier dispositivo (Smart TV, móvil o tablet, ordenador o videoconsola).

Apurogol Barcelona vs Athletic

Duelo de Copa del Rey.

Cómo ver DAZN en la TV

El primer y más sencillo método de ver DAZN en una televisión es buscar su aplicación nativa oficial disponible para algunos modelos de televisores inteligentes. La aplicación está disponible en televisores con los sistemas operativos Android TV, TizenOS (Samsung), WebOS (LG) y Panasonic Smart TV.

A puro gol

Para conseguir la aplicación, tendrás que entrar en la tienda de aplicaciones del sistema operativo de tu televisor y buscar la palabra DAZN. Una vez instalada, ya sólo te queda entrar en ella e iniciar sesión con la cuenta de usuario que hayas creado a través del navegador.

ESPN Deportes

ESPN Deportes es un canal de televisión por suscripción estadounidense que emite eventos en español, propiedad de Walt Disney Television.​​ Dirigido a la comunidad hispana estadounidense, realiza sus emisiones desde Ciudad de México, Los Ángeles y Bristol, y cuenta con una emisora de radio.

ESPN Deportes

ESPN Deportes es un canal de televisión por suscripción estadounidense que emite eventos en español, propiedad de Walt Disney Television.​​ Dirigido a la comunidad hispana estadounidense, realiza sus emisiones desde Ciudad de México, Los Ángeles y Bristol, y cuenta con una emisora de radio.

DirecTV Play

La Evolución De La Televisión. Mira Todo Nuestro Contenido Donde Quieras! Partidos, Series y Películas en un solo lugar, Ingresa Ahora! Acceso Multidispositivo. Sin Instalaciones. Ventajas: Sin Costo Adicional, Acceder Desde Todos Tus Dispositivos, Sin Instalaciones.

DirecTV Go

Disfruta Películas, Series y Canales En Vivo con DIRECTV GO. HBO Incluido por 2 Meses. Todo el contenido en Vivo y en HD disponible en todos tus dispositivos.

Tarjeta Roja

Un jugador que ha sido amonestado puede seguir jugando, sin embargo, un jugador que recibe una segunda amonestación en un partido es expulsado (amonestado con tarjeta amarilla una vez más, y luego una tarjeta roja), lo que significa que debe abandonar el campo inmediatamente y no participa más en el juego.

Pirlo TV

Exjugador de la selección de Italia, Andrea Pirlo.

DAZN en Movistar Plus

Por el momento no se puede ver DAZN en Movistar aunque no se puede descartar que en un futuro pueda llegar un acuerdo que lo permita. Recordemos que Movistar ya ha alcanzado acuerdos para introducir plataformas de streaming dentro de su oferta televisiva como Netflix.

Como ya ha comentado Movistar en una ocasión, respondiendo a uno de los comentarios de sus usuarios, no hay novedades al respecto y de momento no se podrá ver DAZN en Movistar. Si se llegase a un acuerdo entre ambas compañías, se anunciará utilizando los canales habituales de comunicación.

Apurogol

Si se llegase a un acuerdo, podríamos ver DAZN en Movistar+, integrado en su descodificador o bien utilizando cualquiera de los dispositivos compatibles (smartphone, tablet, PlayStation...). Probablemente, este acuerdo supondría un aumento en las tarifas de televisión Movistar, debido a que ya incluiría la plataforma de deportes.

DAZN Iniciar Sesión

¿Ya eres cliente? Inicia sesión. DISFRUTA DEL DEPORTE COMO QUIERAS. EN DAZN puedes vivir toda la emoción del fútbol con la Copa del Rey.

Próximo partido del Barcelona

Barcelona juega hoy contra el Athletic de Bilbao por la Copa del Rey.

Programación DAZN España

Hoy, Barcelona vs Athletic Bilbao (9.00 p.m. - hora de Madrid)

Networkstream

FC Barcelona.

¿Qué canal transmite la Copa del Rey?

DirecTV, Sky Sports y DAZN.

¿Dónde echan la Copa del Rey?

DAZN en España.

Partido Copa del Rey televisado GRATIS

Por DirecTV Sports.

Sky Sports

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting .​ Sky Sports es la marca dominante de deportes de televisión por suscripción en el Reino Unido e Irlanda.

Copa del Rey Horarios y TV

3.00 p.m. (hora peruana) por DirecTV Sports.

Fútbol Libre

Programa de televisión en Argentina.

Copa de España

Nombre anterior de la Copa del Rey.

Fútbol hoy

Real Madrid vs Real Sociedad.

DAZN

Canal streaming.

Por dónde ver Barcelona hoy

Partido del Barcelona va por DirecTV Sports, Sky Sports y DAZN.

Elitegol

Ver todos los goles.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Athletic?

En el San Mamés.

Estadio San Mamés

Mapa.

Mitele Plus

Mitele PLUS, la nueva plataforma OTT (Over The Top) de Mediaset que permite a los usuarios disfrutar de contenido a través de Internet, tanto en directo como a la carta, y sin cortes publicitarios, se presenta como una buena alternativa para ver el fútbol esta temporada tras la desaparición de Vodafone, Telecable y beIN.

Stream2watch

Fútbol en directo.

Telerium

Fútbol en directo.

Escudo del FC Barcelona

El equipo del FC Barcelona ha decidido modificar su escudo, mismo que ha sufrido varios cambios a través de su historia, sin embargo ha conservado los elementos que siempre le han dado identidad, sobre todo con Cataluña, esta es la razón por la que el club se ha ganado un lugar importante dentro de los más tradicionales, aquí desgolsamos la razón de ser de este emblema.

Athletic de Bilbao vs Barcelona EN VIVO

Ambos clubes participan en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Televisión Libre

Programa de deportes en Argentina.

DirecTV Sports EN VIVO

Partidos en directo de la Copa del Rey por DirecTV.

Fútbol para todos

Debate del partido Real Madrid vs. Real Sociedad.

Real Madrid Club de Fútbol

Eliminado por la Real Sociedad en la Copa del Rey.