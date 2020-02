Zinedine Zidane: "siguen buscando que tenga un problema con Gareth Bale, pero no lo tenemos"

Luego del 4-1 ante Osasuna en Pamplona, resultado que deja a Real Madrid en el liderado de la Liga Española, Zinedine Zidane insiste que muchos buscan que tenga un problema con Gareth Bale.

"Es un jugador importante, creo que no jugó los últimos partidos, ha hecho 65 minutos buenos ofensivamente y defensivamente, lo ha intentado, es un jugador importante, el problema es que quieren que nosotros tengamos un problema con Gareth Bale pero no lo tenemos, manifestó Zinedine Zidane.

"Hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo y poco a poco va a seguir jugando como los demás", agregó el técnico del Real Madrid.

Asimismo, Zinedine Zidane indicó que había que darle la vuelta a la eliminación de la Copa del Rey. "Había que sumar después de lo de la Copa. Es un campo muy complicado. Encajamos un gol a balón parado, que es algo que puede pasar. Luego, desde el empate, comenzamos a jugar mejor. Lo merecimos, nos ha costado, pero trabajamos bien par ganar", expresó.

¿Cuándo reaparecerá Eden Hazard? "No era el momento. Veremos esta semana, esperemos verlo la semana que viene", respondió el entrenador del Real Madrid.

Por último, habló de Jovic que marcó en la goleada del Real Madrid. "Me alegro por él, además lo necesitaba, es un delantero puro, le puedes decir muchas cosas, pero si no mete gol no está contento. Tiene que mejorar pero me alegro por su gol, le va a venir bien", sentenció.