Mario Regueiro: de brillar en el fútbol español a trabajar en una juguetería [VIDEO]

Por el año 2003, el uruguayo Mario Regueiro partió al fútbol español en donde rápidamente comenzó a destacar en el Racing Santander. En el mencionado club, tuvo grandes actuaciones lo que le valieron que sea fichado por el Valencia.

Mario Regueiro: de brillar en el fútbol español a trabajar en una juguetería

Allí estuvo tres temporadas siendo recordado con cariño por los hinchas valencianos ya que siempre metía y dejaba todo en el campo de juego. Si bien regresó para el 2008, no tuvo el mismo rendimiento por diversos factores teniendo un breve paso por Grecia para luego pegar la vuelta al fútbol sudamericano.

Ya en Lanús de Argentina, le tocó vivir una experiencia que lo marcaría para toda la vida. Y es que, en el año 2011, dos de sus sobrinos fueron asesinados a causa de un ajuste de cuentas en su país natal.

Sin embargo, no fue lo único malo que le pasó en la vida. Dos años después, otra sobrina falleció debido a un accidente de tráfico. Estos dos sucesos calaron hondo en su hermana, quien tomó la decisión de quitarse la vida.

Mario Regueiro intentó salir adelante, pero le afecto muchísimo la partida de sus seres queridos cayendo en una profunda depresión.

“Cuando entré en la depresión no me di cuenta. Una vez que lo pude asimilar ya estaba enfermo. No tenía ganas de salir a la calle, me quería encerrar, tirarme a la cama y ni ver a mi mujer ni a mis hijos. Para mí no fue tan duro, porque, pero los que estaban a mi alrededor la padecieron”, declaró el ex jugador para Olé de Argentina.

Regueiro luchó dos años y medio para poder seguir con su vida y relata que fue muy triste ver como sufría su entorno. “Yo quería que mis hijos me vieran cerrar mi etapa en el fútbol dentro de una cancha y no en una clínica. En el momento en que me dieron el alta para mí fue una batalla ganada”, contó la exfigura del Valencia.

Finalmente, Mario Regueiro dejó el fútbol en el año 2015, vistiendo la camiseta de Cerro de su país para ocuparse en otras cosas. Allí nace la idea de poner una juguetería junto a su esposa.

“Fue la mejor decisión que pude tomar. Me ayudó a salir adelante. A mantener la cabeza ocupada. Necesitaba matar el tiempo y no quedarme en casa. Pasé de patear pelotas a envolverlas para regalo”, sentenció el uruguayo.

Mario Regueiro llegó a jugar en la Selección Uruguaya. El exdelantero estuvo en algunos partidos con su selección, aunque no tuvo muchas chances de mostrarse.