Relaciones íntimas son responsables de pésimos resultados de un equipo de fútbol

Europa League | Steaua de Bucarest,es un club que milita en la primera división de Rumania y que no atraviesa una buen racha, ya que lleva 4 partidos sin conocer una victoria. Ante este panorama el presidente de la entidad fue consultado por razón de esta seguidilla de malos resultados en la Liga a lo que respondió de una singular manera.

"Mis jugadores hacen demasiado el amor; los del Cluj, solo una vez por semana", manifestó Gigi Becali, sobre su equipo y el actual rival del Sevilla en la Europa League. Estas declaraciones tuvieron mucho revuelo en el país europeo, pues nadie se esperaba que esa sea la explicación de las constantes derrotas de su equipo.

En la Liga Rumana el líder es CFR Cluj, con 52 unidades, mientras que el Bucarest se ubica en la octava casilla con solo 34 unidades y está gran diferencia se debería según el presidente del club a los hábitos sexuales de sus jugadores.

Asimismo arremetió en contra de uno de sus delanteros, Florinel Coman, por sus malas actuaciones: "No descansa y luego se le ablandan las rodillas. Hay que tener más responsabilidad en la vida porque el fútbol es un juego de equipo y él a veces eso no lo comprende. Se sentará en el banco y no jugará más", indicó Becali.

Sevilla en la Europa League

El equipo dirigido por Julen Lopetegui se enfrentará al CFR Cluj por los dieciséisavos de final de la Europa League el próximo jueves en el Sanchéz Pizjuán. El Sevilla que empato por la mínima en el partido de ida por lo que biscará sellar su clasificación en su casa.