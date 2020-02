Neymar sigue rebelde en el PSG: Se negó a entrenar luego del partido con el Dijon

Neymar y sus actos poco profesionales con el PSG, son una historia de nunca acabar, pues cuando se pensaba que la paz había llegado al vestuario parisino, la revelación de un nuevo hecho de indisciplina del brasileño nos hace caer en cuenta que su relación con el equipo francés sería una bomba de tiempo.

Según informa el diario L’Équipe Ney se habría negado a entrenar luego del partido ante el Djion que terminó con una goleada 6-1, duelo correspondiente a los octavos de la final de la Copa de Francia. Es por ello que el brasileño decidió no estar presente en la práctica del día siguiente en el cual tampoco participó por tener algunas molestias en las costillas.

La misma fuente revela que Neymar estaba muy molesto por las declaraciones de su entrenador al término de aquel partido, por eso decidió en modo de protesta no entrenar, de allí el origen de una posible ausencia en el duelo ante el Borussia Dortmud por la ida de la Champions League.

“No puedo asegurar al 100% que Neymar esté en el partido ante el Borussia Dortmund", fueron las palabras del técnico alemán aduciendo una posible ausencia del delantero que finalmente si estuvo en el partido ante el Dotmud y fue precisamente él quién anotó el único tanto para los galos.

Neymar explota con el PSG

Luego de la derrota por 2-1 ante el Borussia, Naymar no se cayó nada y arremetió ante su club: "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó", expresó molesto el brasileño.

Neymar le dice 'no' al carnaval de Rio

Por primera vez en 6 años el atacante brasileño no estará en los Carnavales de Rio, pues se habló mucho de que siempre buscaba la manera para estar presente en la fiesta cultural más importante de su país, sin embargo, en esta oportunidad su compromiso esta al 100% con los parisinos que buscarán una histórica clasificación a cuartos de final de la Champions League.