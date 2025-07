Martin Braithwaite, delantero de Gremio, dio duro calificativo tras perder ante Alianza: "Es una..."

Alianza Lima sigue haciendo historia a nivel internacional. Los blanquiazules ganaron en el global 3-1 a Gremio tras el partido de vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025 y firmaron su pase a los octavos de final del prestigioso certamen Conmebol. Martin Braithwaite, delantero del cuadro carioca se pronunció tras esta dura eliminación contra el equipo del 'Pipo' Gorosito.

Martin Braithwaite dio firme calificativo a la derrota de Gremio ante Alianza Lima

En diálogo con la prensa, el atacante del 'Tricolor Gaúcho' no se contuvo y calificó como lamentable la derrota en el Arena do Gremio. De acuerdo a lo señalado por el futbolista, el grupo hizo todos los esfuerzos para tratar de darle vuelta al marcador, sin embargo, no bastó y finalmente terminó costando caro.

Martin Braithwaite fue titular en el Arena do Gremio ante Alianza Lima

"Necesitábamos otro gol. Hicimos todo bien en el partido y creamos ocasiones, pero no fue nuestro día. Todos estamos decepcionados. Solo necesitábamos un gol. Tuvimos ocasiones para ampliar la ventaja. Es una pena. Queríamos ganar delante de la afición. Fue un día especial e importante para todos. Lo intentamos, pero no pudimos conseguir el resultado, y es una decepción para todos", sostuvo el jugador de 34 años.

Martin Braithwaite fue titular en el empate entre Gremio vs Alianza Lima

Cabe recordar que, Martin Braithwaite volvió a la titularidad para el choque de vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025 frente al conjunto victoriano. Ello, luego de que en la ida, el exdelantero de Barcelona sufrió de una lesión.

Martin Braithwaite renovó su contrato con Gremio de Brasil

Previo al encuentro frente a los íntimos, Gremio hizo oficial la extensión del vínculo contractual con el delantero Martin Braithwaite hasta diciembre de la temporada 2027. De esta manera, la institución brasileña asegura a una de sus figuras más importantes en la ofensiva. De hecho, hasta la fecha, el centro atacante registra un total de 21 dianas con el elenco tras su arribo a Porto Alegre.

Martin Braithwaite extendió su contrato con Gremio

"Los hinchas, mis compañeros y toda la estructura del club me hacen sentir en casa. Quiero continuar dando mi máximo en el campo y ayudando al equipo a alcanzar sus objetivos", señaló el experimentado jugador tras firmar su renovación.