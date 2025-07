Futbolista se fue oficialmente de Alianza Lima: "Tengo que despedirme de mi segundo hogar"

El mercado de pases sigue dando de qué hablar en el fútbol peruano, tanto en cuanto a fichajes como salidas de cada club. En esa línea, un conocido futbolista se despidió oficialmente de Alianza Lima luego de muchos años jugando para la institución deportiva, generando diversas emociones y comentarios por parte de los hinchas blanquiazules en redes sociales.

Nos referimos a un mediocampista ofensivo que hace poco confirmó su salida del club para irse a Europa a tener su primera experiencia en el extranjero, y en general fuera de Matute. Se trata de Bassco Soyer, quien recientemente fue anunciado por Gil Vicente Futebol Clube como flamante refuerzo para disputar la Primeira Liga de Portugal. Ahora, el jugador nacional dejó un mensaje repleto de sentimiento en Instagram.

Bassco Soyer fue presentado en Gil Vicente de Portugal.

Bassco Soyer se despidió de Alianza Lima

"Después de 9 años llegó el día que temía. Tengo que despedirme de mi segundo hogar. Llegó el día que dejaré el club que amo, el club que me vio crecer, que me dio todo y que me hizo conocer más que amigos: hermanos que me quedarán para toda la vida", inicia el mensaje del volante dedicado a Alianza Lima.

Una parte del mensaje de Bassco Soyer a Alianza Lima.

"Quiero que sepan que el fútbol y Alianza son algo muy importante en mi vida. El fútbol es mucho más que un deporte, me ha ayudado a crecer como futbolista, pero mucho más como persona, y es por eso que estoy más que agradecido. Como desde el día 1 en Copa Regatas hasta el último en la Liga 1, defendí esta camiseta hasta no poder más. Y hay solo una explicación para eso: jugaba con amor a la camiseta. Sí, soy blanquiazul desde el día que nací y lo seré hasta que muera", agregó Bassco Soyer.

De esta forma, Bassco Soyer dejó oficialmente Alianza Lima y aprovechó para agradecerle a cada integrante del club, desde quienes trabajan en la cocina hasta el comando técnico, y por supuesto a la hinchada blanquiazul que siempre lo apoyó y alentó cada vez que el equipo jugaba en Matute. "Gracias. Te amo con mi vida. ¡Arriba Alianza!", sentenció el futbolista.