Mr. Peet se deshizo en elogios ante 3 jugadores de Alianza Lima tras clasificación: "Me voy a..."

Alianza Lima hizo uno de sus mejores encuentros este año y consiguió igualar 1-1 ante Gremio en la última jugada del partido. Hernán Barcos, le dio la tranquilidad a los íntimos, y también toda la felicidad a la hinchada tras vencer en el global (3-1) al 'Tricolor Gaúcho'. El periodista deportivo, Peter Arévalo habló después de esta nueva hazaña y dejó un tajante comentario.

Mr. Peet se rindió ante el nivel de 3 jugadores de Alianza Lima

Durante el programa de YouTube, 'Mr.Peet Channel', el comunicador señaló sentirse bastante satisfecho con el rendimiento que tuvo el mediocampo del cuadro del 'Pipo' Gorosito frente a los brasileños. Bajo ese contexto, elogió el nivel que tuvieron Erick Noriega, Fernando Gaibor y el reciente refuerzo, Sergio Peña, de quien incluso señaló que fue clave en el empate.

Alianza Lima clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

"El mediocampo de Alianza hoy con Noriega, Gaibor y Peña en un nivel espectacular. Peña es un renacido, un tipo que da gusto verlo jugar. Le quitó la pelota a los brasileños en Matute y hoy se la volvió a quitar mientras le duró el estado físico. Hay que tener en cuenta, ha venido de estar de vacaciones y no está mal. Empezó a entrenar cuando firmó con Alianza y hoy manejó el partido", sostuvo el también narrador deportivo.

A su vez, pese a haber igualado 1-1 contra el conjunto dirigido por Mano Menezes, Mr. Peet volvió a enfatizar que los tres integrantes de Alianza Lima se lucieron en el Arena do Gremio. Además fueron determinantes para que se mantenga el cero en el primer tiempo.

"El primer tiempo de Peña es notable, junto a Noriega y Gaibor. No me voy a cansar de decirlo. El mediocampo de Alianza le ganó el partido a Gremio en los primeros 45 minutos", acotó el periodista.

Mr. Peet le agradeció a 'Pipo' Gorosito por la clasificación de Alianza Lima

En la conferencia de prensa, post compromiso, Mr. Peet estuvo muy conmovido y no dudó en agradecerle al técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito por la histórica clasificación de los victorianos a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025.

(Video: Mr. Peet Channel)

"Profesor Gorosito, buenas noches, todavía emocionado y la verdad no me arrepiento de las veces que le ha dado las gracias, por momentos el equipo demostró y lo voy a repetir, porque es su frase, hoy por momentos el equipo le quitó la pelota a Gremio y jugó a la pelota, jugando a la pelota lo empatamos, no de una pelota detenida, jugando al fútbol como a usted le gusta", manifestó.