Arquero de Gremio dejó rotundo mensaje tras la eliminación ante Alianza Lima: "El balón..."

Gremio no logró la remontada y empató 1-1 frente a Alianza Lima en el Arena do Gremio por el partido de vuelta de los playoffs, resultado que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana 2025. Tiago Volpi, portero del conjunto brasileño, no se guardó nada y lanzó un contundente mensaje tras la eliminación.

El arquero fue uno de los pocos jugadores de Gremio que declararon ante la prensa tras la eliminación ante el cuadro 'íntimo y, mientras hacía el análisis del partido, no dudó en lamentar el resultado, asegurando que pese a que el equipo logró tener un buen desempeño no logró materializar sus ocasiones. Además, lamentó el gol de Hernán Barcos, que terminó de sellar su derrota en el marcador global.

"Marcamos un gol tempranero al principio de la segunda parte, lo que nos dio la oportunidad de luchar hasta el último minuto por el segundo. Generamos y tuvimos chances de marcar el segundo gol, pero desafortunadamente el balón no volvió a entrar hoy y, al final, encajamos un gol por desesperación. El equipo ya estaba más abierto, con ese ímpetu para intentar el segundo", expresó.

Asimismo, el golero de Gremio se refirió al desempeño de Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, y lamentó las grandes intervenciones que tuvo en el encuentro y que pudo significar un gol a favor del cuadro 'Tricolor'.

"El equipo intentó, generó, pero su portero (Guillermo Viscarra) tuvo buenas atajadas, otras que no las hizo y el balón pasó muy cerca de la portería. Hubo muchas chances que el equipo generó y lastimosamente no fue posible", añadió

Tiago Volpi espera que Gremio se recupere en el Brasileirao

De igual manera, el arquero brasileño reconoció la desazón que deja este resultado, pues tenían la esperanza de poder seguir avanzando de ronda. No obstante, fue enfático al afirmar que ahora buscarán recuperarse en el Brasileirao y buscar un puesto que los clasifique a la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Ahora, tenemos que focalizar nuestra fuerza para hacer lo mejor posible en el Brasileirao. La Sudamericana fue una competición que nos inspiró a ganar, a seguir adelante. No fue posible. Ahora no nos queda otra que buscar al menos un lugar en la Libertadores", acotó Tiago Volpi.