Medio argentino sorprende con mensaje para Alianza Lima tras eliminar a Gremio: "Un..."

Histórico. Alianza Lima empató con Gremio en Brasil y le bastó para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, generando diversas reacciones no solo en los hinchas blanquiazules alrededor del mundo, también en los medios internacionales que estuvieron atentos a este encuentro.

Uno de ellos fue Olé de Argentina, que no dudó en referirse al equipo de Néstor Gorosito que logró otra hazaña a nivel internacional, luego que hace unos meses atrás eliminó a Boca Juniors en la fase previa de la Copa Libertadores. No cabe duda que la atención estuvo puesta en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.

¿Qué dijeron en Argentina sobre la histórica clasificación de alianza Lima en Sudamericana?

“Néstor Gorosito hace historia: Alianza Lima eliminó con un jugador menos a Gremio de la Sudamericana”, indicó el mencionado medio argentino, tal como pudo verse en sus redes sociales. Y es que el club de La Victoria se hizo tendencia al conseguir otro de los objetivos más importantes en la temporada.