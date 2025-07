Presidente de Gremio dejó fuerte comentario tras ser eliminado por Alianza Lima: "Todos..."

Gremio no pudo concretar la hazaña y empató 1-1 ante Alianza Lima en el Arena do Gremio, un resultado que selló su eliminación de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño no mostró su mejor versión y se encontró con un sólido rival como el cuadro blanquiazul, que supo manejar la presión y mantener la ventaja en el marcador global.

Una vez finalizó el partido y se concretó la caída del 'Tricolor', las críticas contra el equipo y sobre todo en contra del técnico Mano Menezes no tardaron en aparecer, exigiendo su salida. Por ello, el presidente de Gremio, Alberto Guerra, se pronunció tras este resultado y dejó un fuerte comentario sobre su equipo.

El mandamás no dudó asegurar que, pese a la mala racha que están atravesando, el rendimiento de Gremio con Menezes a la cabeza ha ido en ascenso, aunque no al ritmo esperado. Además, fue enfático al asegurar que esta la derrota ante Alianza Lima es responsabilidad de todos en general.

"Creo que (el juego de Gremio) ha evolucionado, no tan rápido ni tanto como nos gustaría ahora mismo, pero sí creo que ha habido cierto progreso. Y hablamos, responsabilizamos a la gente y también nos responsabilizamos de ciertas situaciones que la gerencia debe abordar. Así que aquí tenemos una relación franca, como siempre ha sido con todos los entrenadores. Todos ganan juntos, todos pierden juntos", expresó el directivo.

Video: Guaíba Esporte

Alberto Guerra aseguró la continuidad de Mano Menezes como DT de Gremio

De igual manera, Alberto Guerra fue tajante al expresar que Mano Menezes continuará siendo el DT del equipo pese a la eliminación, pues aseguró que están sumamente contentos con su trabajo y lamentó que esto no se haya podido concretar en resultados.

"Lo garantizamos, sí. Estamos contentos con nuestro trabajo diario. No estamos contentos con los resultados, al igual que Mano y Felipão. Es importante destacar que hemos tenido una racha difícil, con partidos fuera de casa y grandes rivales. El próximo rival es Palmeiras. Tenemos que entender la situación, trabajar duro y evitar acercarnos a la zona de peligro en el campeonato", acotó.

Gremio atraviesa un momento complicado en la temporada

Gremio no pasa por su mejor momento en la temporada, pues previo al duelo ante Alianza Lima ya se mostraba como un equipo muy irregular. De hecho, en el Brasileirao solo han podido obtener 4 victorias y está actualmente fuera de puestos internacionales

En los últimos 5 partidos, el 'Tricolor' solo ha podido obtener una victoria, una situación que pone en tela de juicio la continuidad de Mano Menezes en el cargo y, de no levantar, cabeza podrían pelear el descenso.