Liberman impacta con rotundo calificativo a Alianza Lima tras eliminar a Gremio: "Equipo de..."

Con un gol agónico de Hernán Barcos, Alianza Lima igualó 1-1 ante Gremio y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentará a Universidad Católica de Ecuador. Martín Liberman no tardó en pronunciarse y dejó un fuerte calificativo sobre los íntimos tras esta hazaña.

Martín Líberman dio firme calificativo a Alianza Lima

El conocido periodista argentino dejó en claro que siguió muy de cerca la participación del elenco de Néstor Gorosito en la Conmebol Sudamericana 2025, motivo por el cual, ante la consulta de un seguidor sobre el reciente récord que lograron los íntimos en Brasil, los calificó como un "equipo de punta en el continente".

Alianza Lima empató con Gremio por la vuelta de los Playoffs de la Sudamericana

"Muy bien Alianza Lima dejando afuera a Gremio. Eso igual no hará que yo diga que es un equipo de punta en el continente. Ustedes me quieren hacer obligar a mí a decir cosas que no siento ni veo", sostuvo el comunicador en el programa Liberman Martín de YouTube.

Por otro lado, el famoso periodista recordó nuevamente la eliminación que sufrió Boca Juniors contra los blanquiazules en la Copa Libertadores 2025. De esta manera, afirmó que este duro capítulo, sumado a la derrota frente a Auckland City, son dos de los resultados más penosos que ha conseguido el 'Xeneize' a lo largo de su historia.

"Las derrotas con River, lo de Independiente, Atlético Tucumán, lo de Alianza Lima a inicios de este año, lo de Auckland City. Para mí es el peor momento de la historia de Boca Juniors porque tiene dos papelones más grandes de su historia. Lo de Alianza Lima y Ouckland City", sentenció el gaucho.

Alianza Lima jugará ante Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Sudamericana

La llave entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador tendrá que disputarse en el mes de agosto. Durante la semana del 13 del mismo mes, los íntimos serán locales, y luego visitarán al 'Camaratta' el miércoles 20 en Quito.