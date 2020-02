► Seguir Real Madrid vs Manchester City vía ESPN 2 EN VIVO Horarios y canales

Seguir Real Madrid vs Manchester City EN VIVO vía ESPN 2, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus por los octavos de final de la Champions League este miércoles 26 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Santiago Bernabéu y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El conjunto del Real Madrid llega a este duelo frente al Manchester City con la importante baja de Eden Hazard, quien sufrió una fisura en el peroné distal derecho durante el encuentro contra el Levante. "Zizou" deberá analizar a la mejor variante para cubrir el espacio del belga.

"Estamos contentos porque estos partidos los queremos siempre jugar y preparados para hacer un gran partido. Evidentemente nos inspiramos con lo que él hizo y nos motiva más. No nos preocupa ni tenemos miedo de jugar contra Guardiola, estuve unos días con él cuando estaba en el Bayern hablando de los entrenamientos, de cómo gestionar un equipo y fue muy sincero, muy abierto y aprendí muchas cosas de él”, declaró Zinedine Zidane en la previa.

Por otra parte, el Manchester City sigue con los estragos de la sanción recibida por parte de la UEFA, pero intentarán dejar de lado este problema para sacar un resultado positivo frente al trece veces campeón de la Champions League.

"El Real Madrid ha ganado más Champions que nadie, pero nuestra idea es hacer nuestro fútbol, como siempre. Trataremos de ser ofensivos, presionarles y si podemos, ganarles.", señaló Kevin De Bruyne para "Telegraph".

La última vez que Real Madrid y Manchester City se vieron las caras por la Liga de Campeones fue en mayo del 2016. El encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu se lo llevaron los merengues por 1-0 con un autogol de Fernando.

Formaciones probables Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Isco, Benzema y Bale.

DT: Zinedine Zidane.

Manchester City: Ederson, Walker; Fernandinho, Laporte, Mendy; Gündogan, Kevin De Bruyne, Rodri Hernández; Bernardo Silva, Sergio Agüero y Gabriel Jesús.

DT: Pep Guardiola.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Manchester City por Champions League?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Calcio 2

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3, Talksport 2 Radio UK

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN en Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City por Champions League?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Manchester City, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Manchester City? Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Apuesta de DoradoBet: Real Madrid vs Manchester City

Casas de apuestas de Doradobet.

¿Dónde juegan Real Madrid vs Manchester City?

El choque de ida se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, España, lugar donde hace del local el cuadro galáctico.

Santiago Bernabéu

Mapa.





Entrada Real Madrid Manchester City

Lateral Este

Grada Baja: 190€ (público); 133€ (socio).

Grada Alta: 190€ (público); 133€ (socio).

Tribuna: 270€ (público); 189€ (socio).

Primer Anfiteatro: 240€ (público); 168€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 155€ (público); 109€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 110€ (público); 77€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 90€ (público); 63€ (socio).

Lateral Oeste

Grada Baja: 190€ (público); 133€ (socio).

Grada Alta: 190€ (público); 133€ (socio).

Tribuna: 270€ (público); 189€ (socio).

Primer Anfiteatro: 240€ (público); 168€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 155€ (público); 109€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 110€ (público); 77€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 90€ (público); 63€ (socio).

Fondo Norte

Grada Baja: 145€ (público); 102€ (socio).

Grada Alta: 145€ (público); 102€ (socio).

Tribuna: 170€ (público); 119€ (socio).

Primer Anfiteatro: 150€ (público); 105€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 120€ (público); 84€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 70€ (público); 49€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 60€ (público); 42€ (socio).

Fondo Sur

Grada Baja: 145€ (público); 102€ (socio).

Grada Alta: 145€ (público); 102€ (socio).

Tribuna: 170€ (público); 119€ (socio).

Primer Anfiteatro: 150€ (público); 105€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 120€ (público); 84€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 70€ (público); 49€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 60€ (público); 42€ (socio).

Máximos goleadores de la Champions League

Edición 2019-2020.

1. Robert Lewandowski (Bayern Múnich): 11 goles

2. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund): 10 goles

3. Harry Kane (Tottenham): 6 goles

4. Dries Mertens (Nápoli): 6 goles

5. Serge Gnabry (Bayern Múnich): 6 goles

6. Raheem Sterling (Manchester City): 5 goles

7. Heung-Min Son (Tottenham): 5 goles

8. Lautaro Martínez (Inter de Milán): 5 goles

9. Mauro Icardi (PSG): 5 goles

10. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb): 4 goles

11. Memphis Depay (Lyon): 4 goles

12. Achraf Hakimi (B. Dortmund): 4 goles

13. Kylian Mbappé (PSG): 5 goles

14. Karim Benzema (Real Madrid): 4 goles

15. Quincy Promes (Ajax): 4 goles

16. Mohammed Salah (Liverpool): 4 goles

17. Gabriel Jesús (Manchester City): 4 goles

18. Rodrygo (Real Madrid): 4 goles

19. Luis Suárez (Barcelona): 3 goles

20. Hwang Hee-Chan (Salzburgo): 3 goles

21. Arkadiusz Milik (Napoli): 3 goles

22. Emil Forsberg (RB Leipzig): 3 goles

23. Timo Werner (RB Leipzig): 3 goles

24. Sergio Agüero (Manchester City): 2 goles

25. Ángel Di María (PSG): 2 goles

Máximos goleadores de la UEFA Champions League

Historial completo.

128: Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

114: Lionel Messi (ARG, Barcelona)

71: Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

64: Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

64: Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern)

56: Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50: Thierry Henry (FRA, Mónaco, Arsenal, Barcelona)

48: Zlatan Ibrahimović (SWE, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain , Manchester United)

48: Andriy Shevchenko (UKR, Dínamo de Kiev, Milan, Chelsea)

46: Filippo Inzaghi (ITA, Juventus, Milan)

Real Madrid TV

Transmisión de la previa del duelo entre Real Madrid y Manchester City.

Hora partido Real Madrid Manchester City

9.00 p.m. horario de Madrid, España.

ESPN Play

Aplicación de la cadena ESPN Deportes.

¿Qué es ESPN Play?

ESPN Play es una aplicación creada por ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand.

Con ESPN Play tendrás libre acceso a una amplia variedad de grandes eventos, incluyendo Fútbol de Italia, los cuatro torneos del Grand Slam de tenis, torneos Majors de golf, NBA, Béisbol de las Grandes Ligas, rugby, IndyCar, X Games, y mucho más.

Con ESPN Play podrás:

1) Mirar online partidos en vivo.

2) Elegir entre múltiples transmisiones en vivo simultáneas.

3) Mirar partidos jugados recientemente.

4) Mirar los mejores programas de ESPN TV completos.

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Manchester City | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

TUDN EN VIVO

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

Balón Champions 2020

El balón de la final de la Champions League 2020, que se jugará en Estambul, presenta un llamativo diseño que combina los colores blanco, rosa y diferentes tonalidades de azul.

El balón presenta diseño sin costuras. Y está certificado con el sello FIFA, que certifica su calidad. Aunque, a nivel tecnológico, no presenta novedades respecto a la utilizada durante la Fase de Grupos. Con un diseño similar al de la Liga de Campeones 2018/19, aunque con una forma de paneles ligeramente modificada.

Partidos hoy Champions League

Real Madrid vs Manchester City

Lyon vs Juventus

¿Cómo ver MiTele Plus EN VIVO Real Madrid vs Manchester City?

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

No te pierdas los partidos más importantes de LaLiga Santander con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia.LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander

¿En qué canal juega el Madrid hoy?

En Movistar Liga de Campeones.

Tarjeta Roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Roja Directa

Es cuando el árbitro decide mostrar la tarjeta roja en primera instancia por una fuerte falta a consideración. En esta caso, no es necesario mostrar la amarilla como advertencia.

Pirlo TV

Exjugador de la selección de Italia y AC Milan.

Live TV

Programación Streaming.

Real Madrid vs Manchester City

Partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

¿A qué hora juega el Real Madrid?

El Real Madrid juega a las 3.00 p.m. hora peruana y 9.00 p.m. hora de España.

Karim Benzema

El futbolista francés Karim Benzema será titular hoy en el duelo entre Real Madrid vs Manchester City.

Deportes

Hoy tenemos Champions League.

UCL hoy

Barcelona vs Napolí.

¿Dónde ver partido del Real Madrid?

ESPN, Mitele, TUDN USA y Movistar Liga de Campeones.

Octavos Champions League 2020

Barcelona vs. Napolí

Chelsea vs. Bayern Múnich

Juventus vs. Lyon

Real Madrid vs. Manchester City

Fútbol Total

Programa de DirecTV sobre fútbol.

A puro gol

Todos los goles del fútbol.

Real Madrid vs Manchester City Champions

Hoy por la Champions.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Manchester City hoy?

Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid vs Manchester City: horario Argentina

Real Madrid vs Manchester City se enfrentarán a partir de las 5.00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Real Madrid vs Manchester City: horario Colombia

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. hora de Bogotá, Colombia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. hora de Quito, Ecuador.

¿A qué hora peruana juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 2.00 p.m. hora del DF, ciudad de México.

Real Madrid vs Manchester City: horario de España

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 9.00 p.m. hora de Madrid, España.

Real Madrid vs Manchester City: hora de Chile

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 5.00 p.m. hora de Santiago, Chile.