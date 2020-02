Alexander Callens anotó su segundo gol del año con New York City en la Concachampions [VIDEO]

Alexander Callens sigue brillando con la camiseta del New York City, y si bien su trabajo es hacerse presente en la defensa, esta vez el futbolista hace la diferencia en el ataque. En el partido por ante San Carlos en octavos de final de la Concachampions anotó de cabeza.

En casa, el New York City buscaba asegurar la clasificación, y aunque no tenían tanta necesidad de encontrar el gol, atacaron con todo y generaron mucho peligro, pero no eran certeros. A falta de precisión en el juego corto, finalmente un balón parado hizo la diferencia.

Un córner a los 41 minutos de juego, fue ejecutado en gran forma por el rumano Alexandru Mitrita, exactamente al borde del área chica, a donde salió el portero Patrick Pemberton, sin decisión, a despejar de puños. Así, Alexander Callens se adelantó para cabecear.

El defensa peruano se elevó lo más que pudo y conectó de cabeza, inflando las redes y decretando la ventaja a poco de que llegue el descanso. De esta forma, el New York City está más que seguro en los cuartos de final del certamen, donde esperan por el ganador del Tigres vs Alianza FC.

Alexander Callens consolidado en la MLS

Esta será la cuarta temporada del ex Sport Boys con la camiseta del New York City, con el que ha sumado números impresionantes en cuanto a su continuidad. Su primer año (2017) sumó 35 partidos, al siguiente fueron 34 duelos y después 25, siempre por la MLS.

Alexander Callens también anotó con el New York City en la ida

El defensor peruano Alexander Callens se hace presente con su buen juego aéreo, la misma vía que utilizó en el encuentro de ida ante San Carlos. Aquella vez anotó el 4-1 parcial del New York City, llegando con potencia al área chica para conectar un centro a media altura.