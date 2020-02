Independiente del Valle vs Flamengo [DirecTV EN VIVO] Segunda final de Recopa Sudamericana

DirecTV EN VIVO Independiente del Valle vs Flamengo ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este miércoles 26 de febrero se juega el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Maracaná y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

El Maracaná coronará al primer campeón sudamericano del 2020. Independiente del Valle y Flamengo definen al nuevo monarca de la Recopa Sudamericana en un encuentro con mucha expectativa tras el 2-2 de la ida en Quito.

Hace una semana, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, Flamengo se quedó a nada de lograr el triunfo de no ser por un penal que Rafinha cometió sobre Murillo y Cristian Pellerano decretó el empate final. Antes Pedro y Bruno Henrique habían remontado el gol inicial de Jacob Murillo.

Ahora bien, Independiente del Valle deberá hacerle frente a un equipo que empezó la temporada tal cual la terminó, además de sumar variantes de mucha jerarquía y contar con el apoyo de los 60 mil torcedores que colmarán el escenario número 1 de Brasil.

Desde el bando visitante existe mucha ilusión en dar el batacazo en el Maracaná y mucho hermetismo también. Independiente del Valle ya se encuentra desde hace días en Río de Janeiro y entrena a puertas cerradas en las instalaciones del Fluminense.

Miguel Ángel Ramírez, técnico del club ecuatoriano, destacó que su equipo cuenta con "hambre de gloria" y que "tratará de ser fiel a su filosofía" de buen fútbol, anticipó en la previa.

Confira na #FLATV como foi o treino do Mengão desta terça-feira, o último antes da final da Recopa: https://t.co/QeFQhRalJt pic.twitter.com/4nbcUk4yS2 — Flamengo (@Flamengo) February 25, 2020

Flamengo, por su parte, llega motivado y con el gen ganador a flor de piel tras coronarse campeón de Copa Guanabara el pasado fin de semana y gracias a un tanto de su goleador Gabigol.

Precisamente el "9" será el encargado de pilotear el ataque de Flamengo tras su ausencia en la ida por suspensión. Ahora bien, el atacante brasileño no podrá hacer dupla con su mejor socio, Bruno Henrique, por lesión, aunque no se puede despreciar la sociedad que pueda conformar con Pedro -uno de los flamantes refuerzos- y que le sirvió el gol del triunfo ante el Boavista, por la Copa Guanabara.

Además de Bruno Henrique, Flamengo podría no contar con los experimentados Rafinha y Rodrigo Caio por lesión. En caso no se recuperen, sus lugares serán ocupados por Joao Lucas y Leo Pereira.

Flamengo tiene la oportunidad de redondear un febrero perfecto en caso le gane a Independiente del Valle. Y es que el equipo de Jorge Jesus podrá preciarse de alzar tres títulos en un mismo mes. Además del torneo estadual, alzó la Recopa de Brasil a costa del Athletico Paranaense.

La rivalidad que pueda formarse entre Flamengo e Independiente del Valle no quedará en la cita de este miércoles debido a que ambos están encuadrados en el Grupo A de la Copa Libertadores 2020, se volverán a verse las caras entre marzo y abril.

Alineaciones probables del Independiente del Valle vs Flamengo

Flamengo: Diego Alves; João Lucas, Leo Pereira, Gustavo Henrique, Filipe Luis; William Arao, Gerson, Éverton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Gabigol y Pedro.

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Jhon Sánchez, Richard Schunke, Luis Segovia, Beder Caicedo; Cristian Pellerano, Alan Franco, Lorenzo Faravelli, Jacob Murillo; Fernando Guerrero y Gabriel Torres.

¿Qué canal transmite Independiente del Valle vs Flamengo?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina.

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: DAZN.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador.

Internacional: et365.

Perú: DIRECTV Sports Perú.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela.

A qué hora juegan Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO por Recopa Sudamericana

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Dónde ver DirecTV EN VIVO Independiente del Valle vs Flamengo | Guía TV HD

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV Go.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

Disfruta Películas, Series y Canales En Vivo con DIRECTV GO. Descúbrelo! Empieza a Disfrutar HBO y todos los Canales Online desde todos tus Dispositivos. Prueba Gratis De 7 Días. Áreas De Interés: Deportes, Series, Películas.

DirecTV Go

Todo el Contenido que Buscas en un solo lugar, Series, Películas y Deportes, ¡Ingresa! DirecTV Go Prueba Gratis De 7 Días. Servicio Multidispositivo. Paquetes Disponibles. Canales En Vivo.