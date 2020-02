Van Basten: "Quien diga que Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi, no sabe nada de fútbol"

La rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vive, en muchas ocasiones más, por los hinchas que por los propios jugadores. Los futbolistas del Barcelona y de la Juventus, respectivamente, viene marcando un antes y un después en el deporte rey, pues con sus goles y jugadas han roto récords que serán muy difíciles de romper o siquiera igualar.

Sin embargo, lejos de los fanáticos, el que decantó por uno de los dos futbolistas fue Marco Van Basten, ex mundialista holandés, que también militó en le Ajax y en el AC Milán. El ex delantero no titubeó y declaró cual de los dos astros del fútbol es el mejor para él.

“Cristiano es un gran jugador, pero aquellos afirman que es mejor que Messi, no entienden nada de fútbol o lo dicen de mala fe. Messi es único, inimitable e irrepetible. Como él, salen uno cada 50 o 100 años. De niño cayó dentro de la olla del genio del fútbol”, declaró el holandés.

Con estas palabras desató la polémica entre los fanáticos del portugués y el argentino. Recordemos que, el último enfrentamiento entre los dos futbolistas se remonta a La Liga 2017/18, cuandp se enfrentaron en el Camp Nou el Barcelona y el Real Madrid. Aquel encuentro acabó 2-2, Ronaldo convirtió un gol a los 14’ y Messi hizo el suyo a los 52’.

Próximo partido de Messi

Lionel Messi visitará el Bernabéu este domingo, en el clásico español del Barcelona frente al Real Madrid, ex equipo de Cristiano, y buscará la victoria que los aleje de los madrileños en la Liga Santander. El cuadro ‘culé’ tiene 55 puntos, mientras que los merengues poseen 53 unidades.

Próximo partido de Cristiano

Cristiano Ronaldo por su parte, buscará con la Juventus afianzarse a la punta de la Serie A, pues tiene 60 puntos, pero el Napoli lo sigue de cerca con 59 unidades. El cuadro de ‘CR7’ se las verá ante el Inter de Milán este domingo en el Allianz Stadium.