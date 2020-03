Wilder Cartagena y su mensaje a Ricardo Gareca: "Tengo la ilusión de estar en la próxima convocatoria"

Wilder Cartagena convirtió un golazo el último sábado con el Godoy Cruz ante el Unión de Santa Fe por la Superliga argentina. El volante comienza se consolida en el 'Tomba' y sueña con volver a la Selección peruana.

'Will' tiene su mente puesta en convencer a Ricardo Gareca para que lo incluye en su venidera convocatoria con miras a los partidos ante Paraguay (26/3) y Brasil (31/3), por el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

"Trabajo para estar en la Selección, nunca ha sido fácil para mí, pero trato de seguir trabajando y las cosas llegan por su propio peso. Voy a seguir esforzándome al máximo para volver y estoy ilusionado de estar en la próxima convocatoria", dijo el exfutbolista de Alianza Lima.

Asimismo, el jugador de 25 años asegura que es bastante complicado jugar en Argentina porque implica un esfuerzo físico mayor, incluso en su debut ante Boca Juniors en La Bombonera terminó agotado.

El fútbol argentino es de alta intensidad y me está sirviendo mucho. El técnico me está dando mucha confianza. Si acá no estás físicamente bien es imposible jugar, el partido con Boca Juniors terminé acalambrado las dos piernas, pero he hecho trabajos especiales para estar mejor físicamente", agregó.

Recordemos que Cartagena ha tenido varias chances con el 'Tigre', hasta fue convocado para el Mundial de Rusia 2018 y disputó algunos minutos en el duelo ante Australia.

EL DATO

Cartagena jugó la temporada 2019 en Alianza Lima.