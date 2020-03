Bambino Pons cantó el gol de Wood en su regreso a la narración de la Premier [VIDEO]

El Bambino Pons regresó a la narración en los partidos de la . El relator argentino tuvo su reestreno en el encuentro entre el Burnley vs Tottenham y cantó 'All you need is love' en el gol de Chris Wood.

La clásica locución de los tantos de Juan Manuel que siempre caracterizó a la Premier League volvió a los 13 minutos cuando el delantero neozelandés rompió las redes de los 'Spurs'. “El gol fue de Wood, paparapa, el gol fue de Wood, paparapa", cantó al ritmo de la canción de 'The Beatles'.

Muchos fans se emocionaron, lo grabaron y lo colgaron en sus redes sociales. El video es tendencia en Youtube y los seguidores esperan con ansias más goles.

Es importante recordar que Walt Disney es dueña de Fox Sports y ESPN por eso ahora será común ver a Mariano Closs relatando junto a 'Quique' Wolff.

Gracias a esa alianza en ambas señales, se pueden ver los partidos de la Copa Libertadores 2020. Aunque sin duda, lo mejor para los fanáticos del fútbol es que el Bambino Pons narrará los encuentros de liga inglesa.