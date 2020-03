Coronavirus: virólogo alemán propone que el fútbol mundial regrese recién en el 2021

El mundo entero es agobiado por el Coronavirus y en todos los países tuvieron que paralizar sus competiciones deportivas con el objetivo de acatar las medidas decretadas por los Gobiernos sobre los aislamientos humanitarios.

¿Entonces cuándo volverá el fútbol? En muchas ligas no hay fechas, por lo que aún tendremos que esperar un largo tiempo para el reinicio como por ejemplo de los torneos como la Liga Santander, Serie A, Bundesliga, Premier League, Champions League, la Copa Libertadores, entre otros.

Al respecto el experto virólogo alemán, Jonas Schmidt-Chanasit, consideró que el fútbol mundial tendría que retornar recién em el 2021.

"No es realista completar la temporada. Estamos viendo la situación en Europa y lo que todavía tenemos que enfrentar. E incluso si no nos golpea tanto, no significa que se permita reiniciar el fútbol porque eso empeoraría considerablemente la situación nuevamente. Así que estamos hablando de un marco de tiempo que se alcanzará el próximo año, como muy pronto", indicó Schmidt-Chanasit del Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical en Hamburgo. Estas declaraciones fueron hechas a la emisora alemana NDR.

"Estoy convencido de que solo se podrá volver a jugar el año próximo. No creo que sea realista pensar que esta temporada pueda terminarse. No creo que en abril se pueda volver a hablar de que se jueguen partidos. Tampoco a puerta cerrada porque tienen el potencial de que la gente se reúna en sus casas a verlos"", agregó el especialista alemán.

DATO: La Bundesliga ha suspendido la temporada hasta el 2 de abril, sin embargo podría volver a aplazarse.