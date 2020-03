Edison Flores sobre coronavirus en Perú: "Están bien, acatando las normas".

Mientras que en el Perú se cumple el octavo día de aislamiento social obligatoria como medida para frenar la propagación del coronavirus, algunos de nuestros compatriotas, como el caso de Edison Flores, quien acata esta norma en Estados Unidos.

"Aquí con el cuidado para todos en general, las advertencias son iguales aquí en Estados Unidos y tratando de cuidar la salud de uno", declaró el delantero del DC United para Ovación. El "Orejas" explicó que las medidas que se realizan en la tierra del "Tío Sam" son similares a las de Perú.

"Hay la advertencia de solo salir a comprar cosas esenciales, los centros comerciales están cerrados, solo puedes ir a lugares a comprar alimentos o útiles de aseo, siempre advirtiendo que lo mejor es poder estar en casa y poder pasar esta cuarentena", indicó.

Así mismo, Flores considera que en nuestro país se están tomando las cosas con responsabilidad. "Ellos están bien, acatando las normas y todo eso. Siempre estoy actualizado con las noticias de Perú y sé que el Presidente está saliendo día a día a dar las novedades".

El ex Monarcas Morelia también se refirió al presente de la selección con toda la paralización del fútbol. "Siempre uno está pendiente de lo que pasa con la lista de convocados, no se pudo dar por este tema, pero siempre en comunicación con el 'Profe' que nos pide que nos preparemos bien ya que vienen las Eliminatorias y la Copa América, que creo que no se jugará todavía, pero siempre estamos pendientes".

Además, el subcampeón de la Copa América 2019 aseguró que algunos jugadores están retomando su mejor rendimiento. "Están regresando jugadores a buen nivel, que no estuvieron en el Mundial o en las Eliminatorias, esto es parte de todo. El fútbol es de momentos y el que pasa por un mejor momento va a estar y tratará de ayudar con un granito de arena a la Selección, queremos que gane el Perú y sume para poder estar cerca al próximo Mundial".