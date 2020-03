Xavi pone condiciones para ser técnico del Barza: “En el vestuario no puede haber nadie negativo"

Xavi Hernández es un jugador histórico para FC Barcelona y el club lo quiere de vuelta en otra faceta: como entrenador. El español no tuvo reparos en reconocer que quiere lo mismo; sin embargo, tiene algunas exigencias.

El ahora DT del Al-Sadd concedió una entrevista al diario La Vanguardia en la cual expresó la ilusión que tiene por volver al club catalán en el marco de un proyecto serio.

"Les dejé claro (a la directiva del Barcelona) que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía. Me gustaría tener mucha sintonía con todo el mundo. En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante. Todo tiene que encajar", manifestó Xavi Hernández.

El ex centrocampista explicó en la entrevista cuál sería incluso su equipo base para la temporada si fuera entrenador de Barcelona.

“Gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centrocampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça”, manifestó.

Xavi también mostró su acuerdo con un regreso de Neymar al equipo culé, pese a la forma cómo se fue el brasileño del equipo en 2017.

"Yo ficharía extremos, tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular; el Barça ya tiene juego por dentro, pero le faltan extremos como tiene el Bayern", puntualizó.