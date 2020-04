Antoine Griezmann salió a favor de Oliver Giroud tras polémica con Benzema "Nos ayudó a ganar el Mundial"

Hace unos días una polémica se generó mediante las redes sociales por una comparación que los hinchas intentaron hacer entre Oliver Giroud y Karim Benzema. El delantero del Real Madrid tuvo una desatina respuesta que de inmediato Antoine Griezmann quiso salir al frente.

Para contextualizar el francés del Real Madrid señaló. "¿Comparaciones con Giroud? No confundas un Fórmula 1 con un kart", situación que no fue del agrado del futbolista de Barcelona que no evadió una pregunta tras esta situación que vivieron dos de sus compañeros en la selección de Francia.

"No puedo responder a todo eso porque podría meterme en problemas. Quiero a Olivier Giroud y es un buen jugador y nos ayudó a ganar la Copa del Mundo. Eso es importante en la vida", dijo el rubio francés.

Por otro lado según informaciones desde España, Barcelona tiene como objetivo principal la vuelta de Neymar para la próxima temporada. Sin embargo, la idea de los directivos azulgranas es abaratar un traspaso que podría rondar los US$ 200 millones.

La única forma de no pagar un monto tan elevado por el brasileño es reducir el costo incluyendo un jugador en la operación. El elegido para el intercambio sería Antoine Griezmann según información del diario Sport.

EL DATO

Griezmann jugó en la Real Sociedad y el Atlético Madrid antes de enrolarse en las filas del Barcelona.